Ariana Grande se disculpa públicamente por un incómodo encuentro

Saber pedir disculpas suele ser signo de grandeza y Ariana Grande no ha dudado expresar su reflexión públicamente después de que la actriz Queen Elvira, cuyo nombre real es Cassandra Peterson, hiciese público un incómodo momento con la cantante hace siete años.

Tal y como detalló Queen Elvira, diva de Halloween después de protagonizar la película Elvira, reina de las tinieblas, Ariana Grande "trajo 20 invitados" a uno de sus shows y su encuentro en el backstage fue de lo más desagradable

"Ella vino detrás del escenario y me preguntó si podía tomarme fotos con todos sus amigos y familiares que trajo", un detalle con el que no tuvo reparos según ha explicado durante la celebración del Knott's Scary Farm, el evento de temporada de Halloween en Knott's Berry Farm en Buena Park, (California).

El problema surgió cuando los roles cambiaron y fue Queen Elvira la que solicitó una fotografía con la autora de the boy is mine. "No, realmente no hago eso", ha asegurado la actriz que fue su respuesta. "Se fue antes de que comenzara mi show y todos los familiares se quedaron", ha recordado.

Unas declaraciones que rápidamente se han hecho virales en los medios de comunicación estadounidenses y que Queen Elvira ha replicado en sus redes sociales. Ha sido a través de su publicación en Instagram donde Ariana Grande ha respondido a la actriz para pedirle disculpas por aquel incómodo encuentro.

"Estoy tan desanimada de ver esto", ha indicado la cantante. "En realidad ni siquiera recuerdo haber tenido la oportunidad de conocerte porque tuve un ataque de ansiedad y mi memoria, me fui antes que el resto de mi familia (esto fue hace alrededor de 7 años y en ese momento yo realmente no era genial con estar en multitudes públicas o ruidosos lugares)... Pero si estoy recordando mal este momento, sinceramente me disculpo por ofenderte así".

Además, Ariana Grande ha tenido a bien recordar lo contentos que se pusieron sus familiares durante su encuentro con la diva del Halloween. "Gracias por ser tan amable con mi mamá, me dijo lo encantadora que eras (puede que ella tenga sentimientos diferentes sobre eso ahora pero hablaré con ella... Claramente, ¡todos tenemos nuestros días! ) enviando amor siempre. ¡Siempre serás nuestra reina de Halloween!".