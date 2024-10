Charli xcx estrena la revisión de 'Brat' con remixes junto a Ariana Grande, Bb trickz o Billie Eilish

Te interesa Taylor Swift y Charli xcx, una relación reconstruida tras su polémica

Charli xcx es una de las estrellas musicales del momento. Los fanáticos de la cultura pop acogieron con los brazos abiertos el último disco de la británica, Brat, el cual vio la luz el pasado mes de junio de 2024.

Ante una aparente actitud de pasotismo (como demuestra la icónica portada del disco, que únicamente muestra la palabra "brat" sobre un fondo verde de baja calidad), Charli xcx ha compuesto un amplio repertorio de composiciones electrónicas donde muestra su lado más desvergonzado, pero también el más sincero.

Ante el éxito del disco, que cuenta con una puntuación de 95 sobre 100 entre las valoraciones de la crítica especializada en Metacritic, la artista ha querido reformular de arriba a abajo el proyecto con nuevas versiones de las canciones, en colaboración con grandes artistas como Billie Eilish, Ariana Grande, Lorde, Troye Sivan, The 1975, Bon Iver o la española Bb trickz. Incluso cuenta con una aparición estelar de Dua Lipa.

Más allá de simplemente regrabar las composiciones junto a nuevos vocalistas, Charli xcx ha querido darle una vuelta a las estructuras musicales o las letras. Así, con Lorde habla sobre su confusa relación de amistad, mientras con Billie Eilish ironiza acerca de su satírica relación sexual.

Ahora, con el lanzamiento del nuevo disco, la artista ha lanzado como nuevo sencillo su colaboración con Ariana Grande, el remix de Sympathy Is a Knife. En ella, la estadounidense añade un nuevo significado a la canción denunciando las críticas que recibe por parte de sus propios fans: "Es un puñal cuando los fans malos odian a los fans buenos / Cuando alguien dice: 'Ari, creo que has cambiado por completo' / Cuando alguien dice que les gusta la vieja yo y no la nueva", canta.

De esta forma, Charli xcx reformula sus propias canciones junto a artistas a los que admira y que aportan sus propias experiencias personales y musicales a las composiciones.

'Tracklist' completo de 'Brat and It's Completely Different but Also Still Brat'