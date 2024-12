Ariana Grande da un golpe sobre la mesa frente a las críticas sobre su físico: "Es peligroso para todos"

Te interesa Un periodista denuncia sobornos de fans de Ariana Grande para que la actriz esté nominada por 'Wicked' en los Critics Choice Awards

Ariana Grande está viviendo probablemente uno de los momentos más dulces de su carrera. El estreno de Wicked, película que protagoniza junto a Cynthia Erivo, ha sido un éxito rotundo recaudando hasta 164'2 millones de dólares en todo el mundo, según datos de la CNBC a finales de noviembre.

No obstante, sus fans, más allá de apreciar el talento de la intérprete de 7 Rings como actriz, son muchos los que han cuestionado su cambio físico, algo notable con respecto a la versión de sí misma hace unos años. Incluso, hay quien teoriza en redes sobre que esto sea consecuencia de supuestos trastornos alimenticios.

Ariana, ya se pronunció en su día sobre este tema en redes, respondiendo a la "preocupación" por su cuerpo, la artista lanzó un contundente mensaje. "Creo que deberíamos ser más amables y sentirnos menos cómodos comentando los cuerpos de la gente, sea como sea".

"Personalmente, para mí, el cuerpo con el que has estado comparando mi cuerpo actual era la versión menos saludable de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía y comía mal. Y estaba en el punto más bajo de mi vida, cuando veo de la manera que vosotros consideráis 'saludable', pero que en realidad no estaba sana", detalló.

Ariana Grande sobre las críticas hacia su cuerpo

Con motivo de la promoción de Wicked, Cynthia Erivo y Ariana Grande fueron entrevistadas por la creadora de contenido, abogada y periodista Sally. Le preguntó a la cantante sobre su personaje en Wicked, alguien que "sufre presión por los estándares sociales". En referencia a ello le preguntó acerca de cómo se enfrentaba a los estándares de belleza, ya "que es abrumador para las mujeres lucir siempre perfectas", según dijo Sally.

Emocionada, la intérprete de Problem asegura que después de una trayectoria de cara al público, asegura que ha tenido que escuchar "de todo". "Es difícil protegerse de ese ruido, y creo que es algo incómodo, no importa a qué escala lo estés experimentando", detalla

"Incluso si vas a la cena de acción de gracias, y la abuela de alguien dice «oh dios mío pareces más delgada ¿qué ha pasado?" comenta Ariana a modo de ejemplo. La cantante da un paso más allá y se muestra aún más clara frente a este tema: "Es algo incómodo y horrible, no importa dónde ocurra ni a qué escala. Creo que en la sociedad de hoy en día hay una comodidad que no deberíamos tener en absoluto por el aspecto de los demás".

Con su discurso, sentencia que esta dinámica la califica de "peligrosa para todas las partes implicadas".

Ariana Grande y sus retoques estéticos

Si algo podemos destacar de Ariana es su trasparencia. Durante una entrevista en Vanity Fair, la intérprete de we can't be friends negó las cirugías que se había hecho, sometida a un polígrafo junto a Cynthia Erivo, quien le lanzaba las preguntas.

La cantante negó hacerse retoques en la nariz o lifting en la cara, aunque aseguró con esto último estar "abierta" a ello. Aunque eso sí, confesó que se puso rellenos "en varios lugares con botox".

"En pleno apoyo de todas las personas que se hacen estas cosas, todo lo que haga que las mujeres y los hombres y las personas que no se conforman con su género se sientan hermosas debería estar permitido. ¿Por qué nos importa?", añadió.