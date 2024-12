El director de 'Wicked' no confiaba en Ariana Grande al principio: "No está preparada"

Ariana Grande, junto a Cynthia Erivo, protagoniza el musical Wicked, que el 4 de noviembre ocupó el puesto número tres de las películas más vistas en España, según ComscoreMoviesSpain. La actriz y cantante estadounidense interpreta al personaje más divertido de la historia, Glinda Upland, pero el director del filme Jon M. Chu no creía que fuera capaz de estar a la altura. ¿Quizás por prejuicios ante su categoría de icono pop?

Así lo ha explicado el cineasta en el pódcast The Love of Cinema, donde Jon M. Chu confesó que al principio ponía en duda que Ariana Grande fuera lo suficientemente "vulnerable" o "graciosa". "No hay manera de que ella esté preparada para esto, es una película enorme", pensó en un primer momento.

"Se necesita mucha experiencia para protagonizar una película. Puede cantar, pero ¿puede llegar a la parte vulnerable de Glinda? ¿Es lo suficientemente graciosa?", se preguntaba Jon M. Chu. Sin embargo, Ariana Grande, que precisamente saltó a la fama por actuar en la serie Victorious, le haría cambiar de opinión pronto.

"En el momento en que hizo la audición, era la persona más interesante en esa sala. Pero no lo creí, así que la traje de nuevo. Y seguía siendo la persona más interesante, pero aún no lo creía. Tuvo que hacerlo una tercera vez, y cada vez se lo ganaba una y otra y otra vez, hasta que llegó a un punto en el que estaba viviendo como Glinda", reconoce Jon M. Chu, admitiendo que sus prejuicios iniciales quedaron anulados tras el proceso de casting.

Ariana Grande de promoción con 'Wicked' | Getty Images

"Cuando llegó al set de rodaje, ella era Glinda. No tuve que dirigirla; solo decía, 'Aquí hay una silla, salta sobre ella', y lo hacía como Glinda. Sentí que estaba conociendo a este personaje en la vida real por primera vez, y que el espectáculo estaba basado en este personaje real", añade el director de cine.

La temporada de premios para Wicked ya ha empezado, y todo parece indicar que Ariana Grande no pasará desapercibida. De hecho, el National Board Of Review ya ha concedido tres galardones al filme como mejor película, otro a su director y un premio especial a la mejor colaboración creativa para sus dos protagonistas.