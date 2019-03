Ariana Grande llora en pleno concierto al recordar a Mac Miller

Ariana Grande sigue recordando a su ex, Mac Miller . Con motivo del sexto aniversario de The Way , la canción que lanzaron juntos en 2013, la cantante ha homenajeado al rapero y además lo ha recordado en uno de sus conciertos, donde no ha podido contener las lágrimas.

La muerte de Mac Miller causó mucho revuelo en la vida privada de Ariana Grande, que sigue recordándolo en las redes sociales y en sus actuaciones.

El pasado 25 de marzo se cumplían seis años del lanzamiento de The Way, la primera canción de la artista y del que era su novio. Por esta razón, Grande compartió una historia en Instagram con un pequeño corazón dedicado a su ex, quien falleció de una sobredosis accidental.

Asimismo, este no ha sido el único homenaje a Mac Miller, ya que Ariana Grande no pudo contener las lágrimas en uno de sus conciertos, mientras interpretaba Thank u next.

Tras su emoción, la artista agradeció a sus fans que no la juzgaran por ser humana encima del escenario.