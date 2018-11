Mac Miller murió por una sobredosis accidental

La oficina del médico forense del condado de Los Ángeles (EE.UU.) ha confirmado la causa de la muerte de Mac Miller: sobredosis de alcohol y drogas. El pasado 7 de septiembre se encontró al rapero inconsciente en su vivienda de Studio City, una ciudad del valle de San Fernando. En cuanto llegaron los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvarle la vida, murió a las 11:51h hora local.

Los médicos forenses, al realizar la autopsia han encontrado restos de cocaína, alcohol y opiáceo fentanilo en su cuerpo. Es por ello que se ha afirmado que murió por una sobredosis accidental ya que no fueron las cantidades sino que fue la mezcla de éstas tres la que acabó con la vida del rapero.

Tras la repentina muerte de Mac Miller, Ariana Grande, su ex novia, le dedicó une emotivo mensaje en sus redes sociales: “Te adoré desde el día en que te conocí cuando tenía 19 años y siempre lo haré. No puedo creer que ya no estés aquí. Realmente no puedo entenderlo”

Mac Miller tenía problemas con las drogas desde hace años pero sin embargo el rapero parecía estar en muy buen momento ya que poco antes de su muerte había lanzado su último álbum ''Swimming'' que había sido el mejor valorado de su carrera musical. Otras de sus obras son 'GO:OD AM' o 'My Favourite Part'.