Arkano: su edad, su verdadero nombre, un récord Guinness de freestyle y el día que se declaró "gay-friendly"

Empezó a hacerse conocido gracias a su destreza con el freestyle, esa disciplina del rap que obliga al artista a improvisar en sus versos. En poco tiempo ha pasado de ser prácticamente un desconocido para el gran público a convertirse en uno de los rostros más habituales de la televisión. También lo hemos escuchado en la radio. Precisamente en yu, No te pierdas nada ha colaborado infinidad de veces, haciendo rap en directo o comentando las tendencias que preocupan a los jóvenes.

Su edad y su verdadero nombre

Arkano es su apodo artístico, con el que se presentó a sus primeras Batallas de Gallos. Sin embargo, Arkano se llama en realidad Guillermo Rodríguez Godínez. Nació en Alicante en el año 1994 y actualmente tiene 27 años.

Empezó a interesarse por el mundo del rap con solo siete años, gracias a su hermana, quien le enseñó la música de Violadores del Verso. La improvisación y las Batallas de Gallos se convirtieron entonces en su vía de escape, una manera de olvidar el bullying que sufría en el colegio.

En 2009, con solo 15 años, ganó la Batalla de Gallos de Red Bull, convirtiéndose así en el freestyler más joven en ganar una competición de esa envergadura. Era tan joven que ni siquiera puso entrar a la fiesta de celebración tras la final.

En 2015 volvía a revalidar su título en la misma Batalla y pocos meses después se convertía en el número 1 a nivel mundial quedando el primer lugar en la Batalla de Gallos de Red Bull Internacional, celebrada en Chile.

Su récord Guiness en el freestyle

En octubre de 2016, Arkano batió un récord Guinness tras estar improvisando un total de 24 horas 34 minutos y 27 segundos, con pausas de solo tres segundos para comer y beber, en la Puerta del Sol de Madrid.

"Con 13 o 14 años yo era un chaval muy tímido y carente de habilidades sociales. No me atrevía ni a hacer una pregunta en público. El freestyle me sirvió para extrapolar la improvisación a todos los niveles de mi vida", contó cuando consiguió completar el circuito de improvisación sin caer rendido.

Además de haber participado en numerosos programas de televisión, como La Voz Kids, El Juego de los Anillos o MasterChef, uno de los mayores hitos de Arkano es haber colaborado musicalmente con Melendi y Alejandro Sanz en el tema Déjala que Baile.

El día que se declaró "gay-friendly"

Nunca ha hablado de su vida privada ni ha presentado a ninguna pareja de manera oficial en sus redes sociales, aunque sí ha manifestado su deseo de conocer a su media naranja.

Durante su participación en Masterchef Celebrity lo ha comentado en varias ocasiones. Le gustaría tener pareja y no se cierra a nada. Ante las dudas sobre su sexualidad, Eduardo Navarrete, uno de sus compañeros, no se cortó un pelo y exclamó: "Pero, entonces, en el Tinder ¿tienes puesto sólo chicas?".

"¿Qué quieres saber tú?", respondió el rapero. "Te he visto con la bandera y he pensado que podías ser gay-friendly o bisexual", apuntaba Navarrete.

"Sí, pero en Tinder tengo puesto sólo chicas. A pesar de eso, he hecho de todo. Estoy abierto a todo", remataba Arkano, dejando la puerta abierta a cualquier tipo de relación. Una revelación que coleó mucho en las redes sociales.

Cuando estrenó el tema Uniko, la revista Shangay quiso preguntarle al cantante directamente si se trataba de una salida del armario. "No lo es. Es mi manera de naturalizar la presencia del colectivo LGTBI dentro del rap, para que no se tenga que tener en cuenta la orientación sexual de cada uno. No pongáis mi condición sexual por encima de la de artista. No digo explícitamente que haya salido o no del armario", dijo al periodista Agustín Gómez Cascales.

Con él habló de las reticencias que tenía a que se le etiquetase como "rapero gay" si declaraba abiertamente su hasta ahora ambigua sexualidad. "La mayor muestra de libertad es la de no necesitar definirse. No lo veo como un ejercicio de no posicionarme; es que quiero hacer lo que me apetezca en cada momento sin necesidad de limitarme", explicó.