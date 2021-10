Verónica Forqué y Eduardo Navarrete leían la Biblia en el rodaje de MasterChef: "Terminamos llorando"

Eduardo Navarrete y Arkano se han hecho muy colegas tras su participación en Masterchef. Ninguno de los dos ha salido sabiendo a cocinar, todo lo contrario: parece que ahora en vez de amar la cocina, la odian.

Pero lo más interesante del reality culinario no es lo que se ve por la televisión sino lo que pasa durante el rodaje, y si no que se lo digan a Navarrete: "Yo todos los días iba saludando por el camerino, y a Verónica me la dejaba la última porque sabías cuando entrabas pero nunca cuando salías", cuenta el modisto. "Un día me dio una Bibia y me dijo 'lee'. Era una biblia de su madre, leía en voz alta 'El milagro de Lázaro' pero como si estuviese recitando a Lorca. Terminamos llorando", cuenta.

Eso sí, todo el mundo asegura que los rodajes de MasterChef son muy duros. "Son muchos días, muchas horas. Grabamos once, doce o catorce horas, es lo más duro que he hecho", dice Navarrete.

"Las cocinas de Masterchef son la hostia y volver a casa ha sido bajón", dice Arkano, que ha estado un poquito obligado a raperar durante el cocinado. "En estos programas hay edición, a él le pedían que rapease y lo hacía", aclara Navarrete, que ha tardado muy poco en sacar la espada para defender a su compañero. "Yo lo hago porque es mi profesión, pero a veces en edición parece que solo rapeo y no hablo", dice Arkano.

En redes sociales se ha comentado mucho el feeling que tienen entre ellos. ¿Han llegado a intimar más allá? "No hubo nada, y lo intenté", zanja Navarrete.

