Así es la discalculia, el desconocido trastorno neurológico que padece Arón Piper

La noche de este miércoles, los actores Arón Piper y José Manuel Poga se han sentado junto a Pablo Motos para presentar la nueva película que protagonizan, El correo, un thriller sobre la corrupción y el blanqueo de dinero en la Costa del Sol en los dosmiles.

La entrevista en El Hormiguero ha hecho que conozcamos más detalles de la vida del intérprete y cantante de 26 años, que saltó a la fama en 2018 cuando dio vida a Ander, de la serie de adolescentes Élite, y desde entonces no ha parado de encadenar proyectos, tanto cinematográficos como musicales.

El desconocido trastorno que padece Arón Piper

En un momento dado, el presentador preguntaba a Piper: "en la peli mueves dinero, pero en la realidad tienes una dificultad". Se trata de la discalculia, "es como la dislexia, pero con números. Me complica la vida en cuanto a que se me puede timar fácil en cuanto a dinero", explicaba el artista. "Me imagino que todo el mundo hace unos movimientos en su cabeza a la hora de calcular que yo no hago. Yo haré otras cosas, doy mil vueltas y no llego al objetivo", matizaba.

Principalmente, el actor ha explicado que encuentra problemas a la hora de calcular las vueltas. "Claro, las negociaciones que las haga tu repre", afirmaba Motos. "Exactamente, toda mi confianza".

El presentador ha aprovechado el momento para visibilizar la dislexia que él mismo padece ("lo voy disimulando, pero hay veces que muy mal, muy mal. Me he agobiado de pensar que tenía que decir 'discalculia") y la anosmia que sufre Poga, el actor que ha acompañado a Piper al programa: "no tengo olfato de nacimiento", ha aclarado.

Qué es la discalculia, la condición neurológica de Arón Piper

Según define la propia UNIR (Universidad de Internet), la discalculia es "la dificultad en el aprendizaje de las Matemáticas y cualquier tipo de ejercicio relacionado con esta materia". Un trastorno que tiene semejanzas con la dislexia, con la diferencia de que en vez de tratarse de la capacidad de expresarse correctamente, está relacionado con comprender y realizar cálculos matemáticos.

Este impedimento en el aprendizaje puede llegar a afectar a alrededor de entre el 3 y 7 por ciento de la población, aunque no está aún tan investigado como la dislexia.

