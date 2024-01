Arón Piper, de cerca: sus problemas con las drogas, su relación con Dua Lipa y su última pareja conocida

La mayoría conocimos a Arón Piper en 2018 por su papel de Ander en Élite, el indeciso estudiante de Las Encinas que mantenía un romance con Omar (Omar Ayuso), pero lo cierto es que su carrera como actor comenzó en 2011 en la película Maktub y en 2014, con 16 años, se hizo con una nominación a los Goya con 15 años y un día.

Netflix volvió a apostar por él en 2020 con El desorden que dejas y posteriormente lo hemos visto con papeles protagonistas en otros films como Código emperador, Fatum o Sayen.

Una adolescencia marcada por las drogas

Arón Piper (26 años) nació en 1997 en Berlín (Alemania) y su infancia estuvo marcada por las mudanzas. Su familia y él se trasladaron cuando tenía 5 años a Barcelona, donde residieron durante casi dos años y de ahí a un pueblo de Girona, hasta que cumplió 12 años. La última mudanza fue a Avilés, en Asturias.

Su adolescencia fue muy complicada y el haberse ido de Cataluña provocó que empezara a coquetear con las drogas como los porros, como explicó en una entrevista con El País: "Ahora me doy cuenta de que pasé un momento no tan bueno por haberme ido de Cataluña. Porque no lo interioricé. Yo estaba en Garrotxa forjando mi personalidad. Tenía mi grupo de amigos, mi forma de comportarme. Todo cambio a esa edad es jodido, pero del campo a una ciudad industrial como Avilés, al peor instituto de Avilés...".

Todo cambió a los 17 años, cuando se dio cuenta que no quería seguir así y apostó por su sueño de ser actor: "A los 17 o así dejé de drogarme, dejé la mala vida y me vine a Madrid a perseguir un sueño. Antes no tenía futuro, no tenía nada. Mi futuro era acabar preso. Fue una manera inconsciente de rebelarme. Dije: 'Mira, yo no valgo para ser malo, ni para llevar una mala vida'".

La carrera musical de Arón Piper

Más allá de su éxito como actor, Arón también ha explorado otras vías artísticas como la música. Sacó un EP en 2021 -Nieve- y un disco en 2023, En tus sueños (Vol. 1).

Cuenta con colaboraciones con cantantes como MYGAL, Samantha Barrón o Polimá Westcoast, referentes del género urbano.

Su relación con Dua Lipa

Si hay un episodio de la vida del alemán que (casi) todos recordamos, es la noche que lo pillaron de fiesta con la mismísima Dua Lipa en Madrid en junio de 2022. Las primeras imágenes fueron a la salida del WiZink Center, donde ella había dado un concierto, y la sorpresa fue que él estaba entre las personas que la acompañaban.

No buscaban esconderse, pues se dejaron ver sabiendo que habría una multitud de seguidores de la cantante esperando a verla una vez finalizase su concierto en la capital. Pero no fue la única prueba que hay de la interacción entre ambos. Las redes se llenaron de contenido multimedia del actor y la cantante juntos de fiesta, hablando cerca y en actitud cariñosa.

Tres meses después, la cantante y el actor fueron pillados de fiesta... y esta vez en Ciudad de México. Disfrutaron de otra noche de fiesta juntos y esta vez los fotografiaron bailando Un verano sin ti, de Bad Bunny y Chencho Corleone, y Valió la pena, de Marc Anthony, entre otros temas.

En la misma entrevista con El País, habló sobre ella revelando de qué la conocía: "De mi vida privada no hablo con nadie. Simplemente, la conocí y tal y nos llevamos muy bien. Al día siguiente me levanté y la cantidad de vídeos y de cosas que había en la red era brutal. Entonces dices: 'Claro, cómo no, ¿Cómo no lo pensé antes? Estábamos en el reservado de una discoteca, pues claro...'".

Jessica Goicoechea, su última pareja conocida

Desde el verano 2020 la modelo, Jessica Goicoechea, y Arón Piper, dieron pequeñas pistas sobre su nueva relación amorosa. Ambos compartían fotografías en el mismo lugar y con las mismas personas, aunque nunca se atrevieron a confirmar nada.

Además, las colaboraciones de Arón Piper con la ropa de la marca de la modelo, Goi, y una foto tomada en Halloween en la que ambos aparecen con un grupo de personas también servían para acrecentar las sospechas de sus seguidores.

Sin embargo, no ha sido fue hasta agosto de 2021 cuando Goicoecha y Piper compartieron la primera fotografía en la que salían los dos solos. Ambos estaban de vacaciones en Ibiza y se atrevieron a publicar en stories una foto de ambos en la habitación del hotel.

Jessica Goicoecha y Arón Piper

En 2022, después de dos años juntos decidieron poner fin a su romance, al volver de unas vacaciones en las Islas Maldivas.

No se sabe quién es la actual pareja de Arón Piper, si es que la tiene.