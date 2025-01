Así es la actriz Toni Acosta: su edad, su parentesco con Raphael y sus dos hijos

Toni Acosta es una actriz y cómica que nos ha acompañado desde la televisión el cine y el teatro durante décadas. Empezó a ser popular por la serie Policías, en el corazón de la calle, y desde entonces se la ha podido ver en multitud de producciones.

Nacida en 1972 en San Cristóbal de La Laguna, la actriz de 52 años estudió Derecho en la Universidad de La Laguna, pero decidió no ejercer y empezar a estudiar interpretación en Madrid.

La natural de Tenerife ha formado parte del reparto de conocidas ficciones televisivas, como Un paso adelante, El síndrome de Ulises, Señoras del (h)AMPA, Sin novedad, 4 estrellas, Atasco... En cine, por otro lado, ha trabajado en producciones como Mi gran noche, Padre no hay más que uno,Todos lo hacen y Fenómenas.

Pero más allá de su faceta mediática, la actriz tiene una vida personal de lo más interesante. Además, siempre que pueda, da detalles sobre todo lo que no vemos delante de las cámaras, y conocemos de cerca también a su familia.

Hermana de una familia numerosa

Toni Acosta es hija de Gregorio Arsenio Acosta y Sebastiana Emerinda León, y tiene dos hermanos: Arsenio Luis y Patricia. De ellos presume cada vez que tiene oportunidad en redes sociales, pues es una persona muy familiar.

A su familia se siente muy unida, y notó la distancia cuando se trasladó a Madrid. Así lo contó para Vanitatis: "A mí lo que me ha conectado mucho la función es con mi madre, con cómo me fui yo del nido. Yo me fui de Canarias. Y la distancia Madrid-Canarias... al principio era complicado".

Su relación con Jacobo Martos

Toni Acosta saltó a un primer plano del mundo del corazón cuando inició una relación con Jacobo Martos, el primogénito del cantante Raphael. Durante años, la actriz fue la nuera del veterano artista, con quien sigue manteniendo vínculo por sus hijos.

Toni y Jacobo se conocieron en la serie Policías, cuando ella formaba parte del reparto y él era ayudante de producción. Decidieron casarse en 2002, en la isla de Tenerife. Y no tardaron en ampliar la familia.

La actriz Toni Acosta y Jacobo Martos en los Premios de teatro Mayte en 2006 | GTRES

No obstante, el amor llegó a su fin y en 2015 Jacobo Martos y Toni Acosta anunciaron su divorcio, pero se trató de una separación en buenos términos. Ambos son conscientes de que llevarse bien es lo mejor para su familia.

Madre de dos hijos, Nicolás y Julia

Toni se abrió paso ante las dificultades laborales al ser madre y tuvo a Nicolás en 2004. Cinco años después, en 2009, se convirtió en madre de Julia.

La maternidad cambió a la actriz por completo, tal y como contó en 2016 para MujerHoy: "Todo en mi vida es mejor siendo madre". La maternidad se ha mantenido como su prioridad, pero la actriz no ha dejado de lado su profesión por ello.

Así, reveló para la revista: "Digo que sí a un trabajo en función del tiempo que me va a quitar. He aprendido a valorar el aquí y ahora". "Si estoy con ellos [hijos] quiero estar de verdad. Luego llegan otras rachas y hay que conciliar, que es lo más complicado como madre y mujer trabajadora en este país...", expresó la tinerfeña.

Durante la infancia de sus hijos se involucró por completo en ellos: "Con ellos juego, pinto, hago galletas o me pongo los patines". Aún así, Acosta no se corta al hablar del otro lado de ser madre: "La maternidad tiene cosas maravillosas, lo que pasa es que no puedo evitar decirte que estoy agotada porque me parece sano decir que hay días que me quiero ir a dar un paseo para no escuchar más a mis hijos".

Toni también expresó para MujerHoy cómo vivió ella la adolescencia de sus hijos: "Soy una defensora de la adolescencia actual, porque la disfruto, porque me parece que ellos tienen mucho que enseñarnos. Hay que educarlos en cómo manejar esa información, lo único, pero si yo hubiese tenido todas esas herramientas, no sé si sería la persona que soy hoy".

Para Vanitatis, la actriz contó que su hijo vive en el extranjero a sus 20 años, y que se ha ido acostumbrando poco a poco. A ambos les aconseja que hagan lo que les "dé la gana" y que persigan sus "sueños": "Yo soy pesadísima, yo estoy todo el día hablando. Mis hijos son un poco los que me ponen los pies en la tierra, los que te dicen: 'Esto es maravilloso'. O bueno, es un trabajo más. Pero a mí me gusta mucho, mucho escucharlos, me encanta"