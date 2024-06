Himnos LGTBIQ+ de ayer y de hoy: 12 canciones para celebrar el Orgullo 2024

¿Existen canciones solo para el colectivo LGTBIQ+? No, claro que no, la música no es excluyente. Pero sí existen formas de reivindicar, de luchar contra la opresión y la incomprensión, y de celebrar el amor libre a través de los ritmos, pero especialmente de las letras. Son los himnos que ponen banda sonora al Orgullo desde hace tiempo.

Desde la súplica desesperada de Mónica Naranjo en Desátame, hasta la irónica puesta en escena de Queen en I want to break free, pasando por el grito de guerra de Gloria Gaynor con I will survive o el contagioso optimismo de La casa Azul y La revolución sexual, el colectivo LGTBIQ+ cuenta con un buen puñado de canciones con las que se identifica, se define, se rebela, pero, sobre todo, con las que baila, canta, grita y disfruta. Aquí algunas de esas canciones, clásicas o temporales, que forman parte de la banda sonora del Orgullo y que sonarán este 2024:

YMCA, de Village People (1978)

Este es, sin duda, el primer himno gayde la historia y como tal perdura, con su divertida y contagiosa coreografía que replica con los brazos su título en el estribillo. La canción fue el único single del tercer disco de este grupo de seis hombres nacido en Nueva York en 1977, que llenaba el escenario con sus bailes y sus disfraces, que desafiaban a la sociedad con estereotipos sobre su homosexualidad.

En cuanto a la letra, aunque hace mención explícita a Y.M.C.A., la asociación cristiana Young Men’s Christian Association, que acogía a chicos en situación de riesgo, la canción juega con el doble sentido al hablar del esta institución como un lugar en el que era fácil ligar con chicos.

I will survive, de Gloria Gaynor (1978)

El gran éxito de una de las mejores voces del soul es una canción que habla de empoderamiento y resurrección y, como reconoció la propia Gaynor, es la historia de su vida, un relato de caídas y pasos adelante. Pero sobre todo, es la historia de su compositor, Dino Fekaris, que la escribió después de que le despidieran de la discográfica Motown. Hoy sigue siendo una de las imprescindibles de la celebración del Orgullo, además de unas de las canciones más cantadas en los karaokes de todo el mundo.

I want to break free, de Queen (1984)

Su título, Quiero ser libre en español, es una declaración de intenciones y no tardó en convertirse en un canto contra la opresión y el rechazo, adoptado por el colectivo LGTBI desde el primer momento. El vídeo de esta canción de la mítica banda británica también sufrió la censura. Los cuatro músicos, Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor y John Deacon, aparecían en él travestidos y la MTV decidió vetarlo. El grupo respondió a ello cancelando su gira por Estados Unidos.

A quién le importa, de Alaska y Dinamarca (1986)

"La gente me critica, me apunta con el dedo", comienzan los primeros versos del tema que Alaska, Nacho Canut y Carlos Berlanga convirtieron en un himno de La Movida madrileña de los años 80 y posteriormente en canción sagrada para el movimiento LGTBI en España. Su letra es una incontestable reivindicación de la identidad y la sexualidad que sigue vigente 40 años después de su lanzamiento.

Vogue, de Madonna (1990)

En la década de los 80 del pasado siglo, la Ambición Rubia se ganó el título de icono gay, un honor que ratificó con esta canción. La letra de Vogue es un homenaje a la época dorada de Hollywood, especialmente a sus actores y actrices, esas que protagonizaron icónicas portadas de la revista que da título a la canción. Pero lo que de verdad convirtió este tema en himno gay fue su videoclip o, mejor dicho, su coreografía, que puso de moda el vogueing, un baile que tiene su origen en las discotecas gays del Nueva York de los ochenta y que imita las poses de los modelos en una sesión fotográfica.

Believe, de Cher (1998)

La cantante estadounidense es uno de los iconos del colectivo, además de por su activismo a lo largo de su carrera porque tiene un hijo transgénero y habló con franqueza y naturalidad de su transición y las dificultades para aceptarlo. La canción es una historia de desamor y de la capacidad de convertir el dolor de una ruptura en el comienzo de la resurrección y el empoderamiento.

Sobreviviré, de Mónica Naranjo (2000)

Otra diva, esta vez latina, se hace hueco en esta playlist con una de las canciones míticas del Orgullo. Su actitud en el escenario, su rompedor estilo y su voz convirtieron a Mónica Naranjo en una de las musas del colectivo.

Esta canción, que es una versión de la que cantaba la italiana Mina Mazzini, transmite un potente mensaje de superación, de fortaleza y de resistencia. ¿Quién no ha cantado a voz en grito: "Sobreviviréeeeeee / Buscaré un hogar / Entre los escombros de mi soledad / Paraíso extraño / Donde no estás túúúú?"

It's Raining Men, de Geri Halliwell (2001)

La versión de la ex Spice Girl es una de las muchas que se han hecho de esta canción cuya versión original interpretaba el dúo estadounidense The Weather Girls, pero en la voz de Geri Halliwell y siendo parte de la banda sonora de la película El diario de Bridget Jones vivió una segunda época dorada. La revista Rolling Stone la incluyó en 2019 en su lista de "25 canciones esenciales del orgullo LGBTQ".

Todos me miran, de Gloria Trevi (2006)

La mexicana es uno de los grandes iconos del colectivo en el mundo de habla hispana y esta canción es bailada y aplaudida en cada celebración del Orgullo. Escrita por la artista en un duro momento, al salir de prisión tras ser denunciada por secuestro, corrupción de menores y abusos sexuales, la letra de este tema cuenta la dura historia de un fan de Trevi: "Me identifico con la canción porque pensé en la sociedad que me señalaba, la canción nace con un amigo mío que es gay y me contó el rechazo que vivió con su familia. Yo sabía lo que era ese sentimiento de ser rechazado por quien tú amas y pensé que esa historia la tenía que contar". Una canción pegadiza, bailable y que trasmite un mensaje de optimismo y de liberación ante la falta de libertad.

Born this way, de Lady Gaga (2011)

El 11 de febrero de 2011 Lady Gaga lanzó esta canción que en poco tiempo se convirtió en histórica en la industria musical. La letra de este gran éxito de la neoyorquina habla sobre el amor y la libertad, sea cual sea tu identidad y orientación sexual, de forma directa y sin disfraces o dobles sentidos. "No importa si eres gay, hetero o bi, lesbiana o trans; estoy en el camino correcto, nací para sobrevivir", dice la letra con la que Gaga se confirmó como símbolo del activismo por los derechos LGTBI.

La revolución sexual, de La Casa Azul (2007)

Aunque no fue elegida para representar a España en Eurovisión 2007, fue una de esas canciones que no necesitaban pisar un escenario europeo para triunfar. El tema, con su inconfundible ritmo futurista, es una optimista celebración del amor libre y el colectivo LGTBI terminó convirtiéndola en una de sus imprescindibles para reivindicar y para bailar.

Zorra, de Nebulosa (2024)

La última incorporación a la playlist tiene sello made in Spain: es la canción que representó a nuestro país en Eurovisión y con la que todo el mundo vibró en el Malmo Arena el pasado 11 de mayo. Con un sonido muy pop años 80, la letra de este tema es todo un canto a la liberación sexual de las mujeres y a la reivindicación de la identidad, con un guiño especial a las mujeres tran y en especial a Manuela Trasobares, la primera concejala trans de España en la que se inspiraron Mery y Mark.