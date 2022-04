El verdadero motivo por el que Julia Roberts dejó de hacer comedias románticas

Julia Robert es la cara por excelencia de las comedias románticas americanas de sobremesa que todos hemos visto alguna vez en Antena 3. Notting Hill, La boda de mi mejor amigo, o Pretty Woman fueron algunas de las cintas que catapultaron a la actriz a lo más alto de su carrera profesional y por las que todos la recordamos, pero desde hace rato la actriz se niega a hacer filmes románticos y tiene un por qué.

Tras ganar el Premio Oscar a mejor actriz de reparto en el año 2000 con su participación en Erin Brockovich, Roberts decidió dar un giro de guion a su carrera actoral: la actriz dijo adiós a todas las propuestas románticas que le han ido proponiendo a lo largo de su carrera.

En una entrevista con The New York Times Magazine ha confesado que no ha sido la falta de ganas lo que la ha alejado de las comedias románticas: “Si hubiera leído algo que pensara que tenía el nivel de escritura de Notting Hill o el nivel de diversión loca de La boda de mi mejor amigo lo habría hecho. Simplemente, no existían”.

La maternidad, uno de los motivos de su decisión

Conciliar la vida laboral de una actriz con ser madre no es fácil.

Este fue otro de los motivos de peso por el que Roberts puso distancia en determinados proyectos en su trabajo. "También tuve tres hijos en los últimos 18 años. Eso sube el listón aún más porque no solo es cuestión de un buen material, también es la ecuación matemática de cuadrar horarios de trabajo de mi marido y el horario escolar de los niños y sus vacaciones de verano”.

Pero a pesar de que la maternidad haya supuesto un freno en determinados aspectos de su carrera no se arrepiente de nada y se siente orgullosa de ello: "No se trataba solo de un 'oh, quiero hacer esto'. Siento un gran orgullo de estar en casa con mi familia y considerarme ama de casa”, apuntaba la actriz.

Ticket to paradise: su reencuentro con la comedia romántica

Ticket to paradise es la primera película que ha cumplido con las exigencias de guion de Julia Roberts dentro del género que abandonó hace poco más de dos décadas. La película trata de una matrimonio divorciados que viaja a Bali para evitar que su hija cometa el mismo fallo que cometieron ellos hace 25 años: casarse con un desconocido.

Uno de los motivos por los que Julia ha aceptado este papel es porque protagonizará la película junto a su gran amigo George Clooney. "Cuando lo leí pensé, bueno, desastre, porque esto solo funciona si es él. He aquí, que George sintió igual que solo funcionaría conmigo. De algún modo ambos pudimos hacerlo y lo hicimos”. El filme se estrenará el próximo 22 de octubre de 2022.