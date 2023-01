Así es Jaime Lorente: su pareja, su hija, cuánto mide y sus problemas tras 'La casa de papel'

Jaime Lorente es el domador Ángel Cristo en la serie Cristo y Rey, estrenada con gran éxito el domingo 15 de enero en Atresmedia Premium.

El actor de 31 años, que ya ha dado vida a Rodrigo Díaz de Vivar en la serie El Cid, se enfrenta al reto de interpretar al famoso artista circense fundador del Circo Ruso, que llegó a ser el más importante de Europa.

Lo hace con el visto bueno de la que fue su mujer, la vedette Bárbara Rey, con quien Ángel Cristo estuvo casado entre 1980 y 1989. "Hay momentos cuando él va entrando en la pista, que se le ve de espaldas... El movimiento, la forma de caminar... y cuando se enfrenta a los leones, yo estaba viendo a mi marido. (...) Piensa que en ese momento de mi vida mi amor por Ángel era inmenso. Se me saltaron las lágrimas. Lo estaba viendo como él era, no como él terminó. Al verlo como él era... Era Ángel", aseguró este martes en su visita a Cuerpos especiales.

Tráiler de 'Cristo y Rey', estreno exclusivo el 15 de enero en ATRESplayer PREMIUM // Tráiler de 'Cristo y Rey', estreno exclusivo el 15 de enero en ATRESplayer PREMIUM

Cuánto mide Jaime Lorente

Ver a Jaime Lorente convertido en Ángel Cristo lleva a muchos a preguntarse por su estatura. Al fin y al cabo, en la pareja formada por el domador y la vedette llamaba la atención la diferencia de altura, ya que Bárbara Rey medía 1,82 metros.

Jaime Lorente no llega a esa estatura pero sí es más alto de lo que era el domador fallecido en 2010. El actor mide 1,73.

Anécdota a un lado, lo cierto es que Jaime Lorente llega a este papel tras siete años ante las cámaras. Su primer papel fue en 2015 en la serie El Secreto de Puente Viejo, en la que interpretó a Elías Mato durante 27 episodios. Después de esta producción llegaron series como Élite, El Cid y la exitosa La Casa de Papel, una serie que le marcó psicológicamente.

La lucha de Jaime Lorente contra la ansiedad

El actor lo contó en un especial de Salvados sobre salud metal, donde aseguró que el éxito de la serie le provocó una "ansiedad y un estrés brutal" que le llevó al terapeuta. Jaime Lorente reconoció en su entrevista con Gonzo que sufrió el síndrome del impostor.

"Eran días de querer dejarme todo, pensaba que había luchado por un sueño que no era mío. Creía que no tenía derecho a conseguir lo que había conseguido. Tenía un estrés y una ansiedad brutal. [...] El miedo a no sentirme querido, a fallar, ya lo tenía. 'No soy lo suficiente' es la frase que más me he repetido en mi vida", reveló el actor.

El éxito de La casa de papel le llegó cuando no se lo esperaba y cuando no estaba preparado. "Mi relación con el trabajo siempre ha sido la vocación y el amor. Estaba feliz haciendo teatro y ganando justo para unas cervezas, pero de repente llego a Madrid, con 25 años, y mi segundo proyecto es la serie de Netflix, que revienta y soy una persona triste. Ahora que había conseguido lo que siempre pensé que quería me fui al pozo”, contó.

Ir al psicólogo le ayudó a enfrentarse a este bache y reconoce que fue una de las mejores decisiones de su vida. Le hizo quitarse un peso de encima. "Estaba haciendo algo por curarme. Es uno de los mayores gestos de amor propio que he tenido en mi vida. Ahora sigo teniendo ansiedad e inseguridad pero la llevo mucho mejor", aseguró.

Una nueva vida junto a su pareja Marta Goenaga

Esta nueva vida la ha iniciado junto a su pareja, Marta Goenaga, a quien conoció durante el rodaje de La Casa de Papel. Goenaga era encargada de vestuario de la ficción creada por Álex Pina.

El actor, que fue pareja de la actriz María Pedraza, también compañera de La Casa de Papel, mantuvo esta relación en secreto hasta noviembre de 2021 cuando, para sorpresa de muchos, dio la bienvenida a su primera hija, Amaia, y las cámaras pillaron a la pareja paseando a la recién nacida por las calles de Madrid.

Esperando su segundo hijo

Amaia, a la que hemos podido ver en las redes sociales del actor, ha cumplido ya un año y pronto se convertirá en hermana mayor. Jaime Lorente anunció el domingo 15 de enero en La Roca, el programa de Nuria Roca en laSexta, que están esperando su segundo hijo.

"Con una nena en casa y esperando otro no hay descanso ninguno", le dijo a la presentadora cuando le preguntó sobre los momentos de descanso.

Jaime Lorente y su relación con María Pedraza

Antes de iniciar esta discreta relación con Marta Goenaga, Jaime Lorente tuvo un mediático noviazgo con la actriz María Pedraza.

La expareja estuvo junta casi dos años, confinamiento incluido, y terminó a principios de 2021.

Ni Jaime Lorente ni María Pedraza dieron a conocer los motivos de la ruptura, aunque diferentes voces señalaron en su momento que podría deberse a una incompatibilidad de agendas. Los compromisos laborales y los viajes de uno y otro podrían ser el desencadenante de este final.