Cuerpos especiales ha desplegado este martes su alfombra naranja para recibir a Bárbara Rey. La vedette ha visitado el el morning de Europa FM para hablar de Cristo y Rey, la serie de Atresmedia Premium sobre su relación con Ángel Cristo y en la que no se pasa por alto su romance con el rey Juan Carlos I.

La serie, estrenada el domingo 15 de enero, no es ajena a Bárbara Rey, quien se ha encargado de supervisar personalmente los guiones y de asesorar a Belén Cuesta para preparar el papel. La actriz de La trinchera infinita es Bárbara Rey/María en la serie, mientras que el papel de Ángel Cristo lo encarna el actor Jaime Lorente.

Lo hace, según Bárbara Rey, de manera magistral. "Hay momentos cuando él va entrando en la pista, que se le ve de espaldas... El movimiento, la forma de caminar... y cuando se enfrenta a los leones, yo estaba viendo a mi marido. ¡Impresionante!", ha dicho la vedette: "Piensa que en ese momento de mi vida mi amor por Ángel era inmenso. Se me saltaron las lágrimas. Lo estaba viendo como él era, no como él terminó. Al verlo como él era... Era Ángel", dice refiriéndose a los episodios de malos tratos que vivió durante todo su matrimonio y que llevó al divorcio de la pareja.

"Belén Cuesta también está genial. Los movimientos, los gestos... Esas cosas que yo hago... Se los ha aprendido de verdad", ha dicho sobre la protagonista de la serie con quien se quiso reunir para que pudiese preparar el papel. "Una cosa es lo que ves en los vídeos, en la televisión, lo que escriben de mí... y otra tratar con la persona", ha apuntado Bárbara Rey, que trató de que Belén Cuesta conociese cómo es y cómo vivió las situaciones de las que habla la serie.

"Tú cuando cuentas una cosa en una entrevista no lo transmites de la misma manera que si estás hablando con una persona, y más sabiendo que ella va a hacer mi personaje, que va a hacer de mí. Te abres más para que te conozca y ella pueda profundizar en mí como persona", ha añadido.

"Con los guionistas se me fue la mano"

Bárbara Rey ha visto solo los dos primeros capítulos de la serie (los dos disponibles en plataformas) y se muestra muy satisfecha con el resultado.

"Los guiones, lógicamente, he colaborado en ellos... Es que, aunque se digan muchas cosas de mí, la que mejor sabe mi vida soy yo", ha apuntado la actriz antes de aclarar qué hay de ficción y qué hay de realidad en la serie.

Y lo cierto es que hay ficción, pero no es importante. "Más bien es cronológico", apunta, para luego explicar. "En mi vida han pasado muchas cosas y enriquece la serie incluir cosas que han pasado en mi vida antes y por eso están ahí, pero esto no quiere decir que casi todo lo que se diga verdad. Total".

"De momento, en los dos primeros capítulos, no he visto nada que sea ficcionado, solamente que lo he visto cronológicamente ajustado en el tiempo. Hay cosas que salen en estos primeros capítulos que ocurrieron antes de conocer Ángel", apunta la vedette., que señala que en la serie hay muchas cosas. Quizás demasiadas. "Yo soy muy largona. Me gusta hablar, hablar... Con los guionistas delante se me ha ido un poco la mano pero todavía me queda el brazo".

Bárbara Rey ha terminado revisando su carrera y las espinitas que tiene clavadas. "Me hubiera gustado en este último tiempo hacer algunas cosas en cine que no he hecho, pero nunca es tarde", ha dicho la actriz, para luego valorar su perfil. "Yo soy una persona difícil no por muy carácter o mi forma de ser, es por mi físico. Como amante estoy vieja; para chica joven, más; y para abuela, estoy joven".