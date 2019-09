Así ha sido la boda de Melendi y Julia Nakamatsu, ¡con concierto incluido!

¡Ya sabemos cómo ha sido la boda entre Melendi y Julia Nakamatsu ! Aunque el enlace estaba previsto para el sábado 7 en la finca La Romanée, los novios jugaron “al despiste” con los medios, y finalmente el enlace se ha celebrado el domingo 8, ¡con una gran celebración en la que no ha faltado de nada!

Aunque Melendi y su ahora esposa, la bailarina argentina Julia Nakamatsu, querían mantener un hermetismo absoluto en torno a la boda y lo que en ella ocurriera, es imposible ponerle barreras al campo de las redes sociales, sobre todo si además invitas a influencers y personalidades, que necesitan sacar el móvil para “inmortalizar” cada momento.

Así, sin quererlo o sin quererlo evitar, hemos podido ver las primeras imágenes de la boda, tanto de los novios, como de la decoración de las mesas, el momento de cortar la tarta, la actuación para el público asistente, ¡y mucho más!

BODA CON CONCIERTO INCLUIDO

Como no podía ser de otra forma, en la boda de Melendi y Julia no faltó la música. Lo que pocos podrían imaginar, ¡es que sería de la mano del propio novio! Que no dudó el quitarse en traje para ponerse una camiseta y unos pantalones más cómodos, y subirse al escenario para dedicarle una canción a su esposa, y regalar un concierto a los invitados.

Incluso la novia se animó al principio con la percusión, ¡menudo espectáculo!

EL NEGRO Y LOS DOS VESTIDOS DE NOVIA

La pareja ha escogido un look bastante clásico para el enlace, aunque el cantante ha sorprendido con un traje de riguroso negro, salvo por un detalle.

Como vemos en las imágenes, Melendi ha optado por una camisa negra con el pantalón a juego, y un llamativo cinturón multicolor. Mientras que la novia lucía un diseño de encaje con la espalda al aire terminada en pico, manga larga bordada semitransparente y falda de corte sirena.

Después, la novia dejó aparcado el entallado diseño de Rosa Clará, y optó por otro más festivo de escote corazón y falda corta con plumas, acompañado por un semirrecogido con ondas deshechas.

BODA DE ENSUEÑO EN UN CASTILLO

La pareja ha elegido para su enlace el Castillo de Batres, un palacio renacentista con amplios salones con galerías columnadas y un exterior ajardinado, situado en un paraje natural único.

FAMOSOS Y CELEBRITIES

La lista de invitados a la boda de Melendi y Julia era uno de los temas de conversación, desde que se confirmara el enlace. Malú y Albert Rivera, David Bisbal y su esposa… Son solo algunas de las caras conocidas que se encontraban entre los asistentes al convite.

Melendi y Julia Nakamatsu se conocieron hace cinco años, durante la grabación de un videoclip, y fruto de esa relación, nacieron sus hijas Lola y la pequeña de tal solo unos meses, Abril.

¡Vivan los novios!