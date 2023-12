Así valoraban los profesores de Operación Triunfo a Aitana hace seis años

Aitana cerrará el 2024 con el show más importante de su carrera.

La cantante ofrecerá un único show en el Santiago Bernabéu de Madrid el próximo 28 de diciembre. Lo hará después del paso de Taylor Swift y Karol G por el emblemático estadio, que tras la reforma se ha preparado para albergar los eventos más multitudinarios de la capital. Llenarlo y colgar el cartel de entradas agotadas será un auténtico logro para la artista, pero todo apunta a que será capaz de conseguirlo.

En menos de 24 horas, Aitana ha vendido más de 20.000 entradas de preventa para los clientes Santander. No será hasta el 14 de diciembre cuando se abra la venta general para todo el público. A partir de ahí, comienza la cuenta atrás para el sold out.

Así, ante este masivo poder de convocatoria y su exitoso paso por Latinoamérica con el Alpha Tour, algunos de sus seguidores han echado la vista atrás para recordar cómo fueron sus inicios en la Academia de Operación Triunfo 2017. Quedó en segunda posición y no ganó el concurso, pero desde entonces no ha dejado de cumplir logros. Noemí Galera, directora del talent show, no se equivocó cuando dijo que era la que más posibilidades tenía de ser una "artista internacional".

Orgullosos del camino recorrido en estos seis años, sus más fieles no dejan de compartir un vídeo de sus profesores de OT valorando sus grandísimas capacidades.

Manu Guix: "Tiene algo especial. Tiene lo que no se enseña, ese ángel, la capacidad de conectar, de atrapar al espectador. Lo hace sin pensar, se sube al escenario y de repente todo el mundo alucina"

