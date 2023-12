El significativo gesto de Aitana al preguntar por corazones rotos en el concierto del Wizink Center de Madrid

Se ha convertido en uno de los gritos de guerra de la gira Alpha de Aitana. Justo antes de cantar AQYNE, su colaboración con Danna Paola incluida en este tercer disco, la cantante catalana pregunta a su público "¿Dónde están esos corazones rotos?" para justo después empezar a cantar a cantar.

La pregunta la ha repetido en cada uno de los conciertos del tour, aunque este martes en el concierto del Wizink Center de Madrid, el último de la etapa española de la gira, cobró un significado diferente.

Aitana lanzó la pregunta y también la respondió. "¡Que levanten la mano!", dijo buscando cómplices entre el público y justo antes de animarse a alzarla ella también. El concierto fue el martes 5 de diciembre, justo nueve días después de que Sebastián Yatra reconociese ante la prensa por primera vez que su relación con Aitana había terminado.

Fue un gesto sincero y cargado de emoción, a juzgar por sus ojos vidriosos, aunque no impidió a Aitana seguir adelante con el concierto. La cantante continuó con el setlist e interpretó la canción AQYNE —Ahora que ya no estás—, considerada como un himno de independencia y empoderamiento femenino después de una ruptura.

La letra de 'AQYNE'

Sabes que lo que pasó, pasó

Este amor no acabó, este amor lo acabaste

Si ya no queda nada entre tú y yo

Fue ese orgullo tuyo por el que la cagaste

A mí también me duele, a mí también me pasa

Pero esta noche dejo mi corazón en casa

Y aunque por ti lloré, otra vez ya no lo haré

Esta vez salgo de fiesta y en ti no pensaré

Ahora que ya no estás

Me quiero yo y me quiere alguien más

Voy a dejarte atrás

Voy a besarme con alguien más

Lo siento si te duele, lo siento si te pasa

Lo siento si es el karma lo único que te abraza

Ahora que ya no estás

Voy a besarme con alguien más

Voy a besarme con alguien más

Voy a besarme con alguien más

Salud por todo lo bueno

Por tus malos chistes y tu inmadurez

Me alimenté de veneno

De un ególatra infiel

Mírame, ya volé

No more drama, bebé

Quiero a ese también

Y mañana otros tres

Ahora que ya no estás (uh-oh)

Me quiero yo y me quiere alguien más (me quiere alguien más)

Voy a dejarte atrás

Voy a besarme con alguien más

Lo siento si te duele, lo siento si te pasa

Lo siento si es el karma lo único que te abraza

Ahora que ya no estás

Voy a besarme con alguien más (ah)

Voy a besarme con alguien más

Ahora que ya no estás

Voy a besarme con alguien más

ya te olvidé y tú no me olvidarás

Ahora que ya no estás

Voy a besarme con alguien más

Oh-oh

Con alguien más