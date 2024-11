Así es el vestido de novia de Ana Guerra para su primera boda con Víctor Elías

Te interesa La historia de amor de Ana Guerra y Víctor Elías: cuánto tiempo llevan juntos y cómo se conocieron

Ana Guerra y Víctor Elías decidieron unirse en matrimonio en octubre en dos ocasiones: con una boda religiosa el día 30 y con otra civil el 31. Ahora, la revista Hola! ha hecho públicos los esperados detalles de su primera unión, de la que no se tenía constancia hasta ahora y a la que acudieron 60 invitados entre las dos familias de los novios.

Para esta ceremonia íntima, la pareja decidió casarse en la Ermita de la Virgen del Puerto (Madrid). "Nos casamos por disparidad de culto porque solo una de las partes es religiosa. [...] Yo quería una boda más pequeña, Víctor una más grande, y así tenemos las dos", cuenta Ana Guerra. Además, la cantante desvela que ella es la religiosa: "Me sentí conectada con mi religión, en una ermita tan bonita y rodeada de nuestras familias. Fue increíble. Estaba supernerviosa y, cuando lo vi, no me lo podía creer y dije: 'Qué afortunada soy', y también lloré muchísimo".

La exclusiva sobre la boda religiosa incluye, por supuesto, las imágenes del vestido de Ana Guerra. La artista reconoce que le "costó muchísimo" decidir cuál se pondría cada día, aunque ambos están diseñados por Rosa Clará. Para la novia, el vestido "representa muy bien" lo que es: "Habla de mí".

"Nunca me lo había planteado así. Realmente la cola es una sobrecola, que cuando me la quito estoy con un vestido de tubo y eso, en mi cabeza, era impensable [...]. La sobrecola le da un volumen que es superfavorecedor", destaca la intérprete de Ni la hora.

Todo sobre el vestido de Ana Guerra

El vestido de Ana Guerra para el 30 de octubre, firmado por Rosa Clará, es sofisticado, clásico y algo sobrio, pero representa a la perfección el espíritu de la artista. Escote palabra de honor con mangas a medio brazo, encajes, pasamanería... Y una falda de organza de tul que daba vaporosidad al conjunto blanco.

Víctor Elías, con un estilo algo más gamberro, encargó en la sastrería Fernández Prat un traje gris grafito con cuello mao que dejaba ver sus numerosos tatuajes. "Tenía claro que no quería ir de novio al uso… Así que, trabajar con la sastrería Fernández Prat ha sido una maravilla: les conté la idea y acertamos", dice el novio.

El segundo vestido tendrá que esperar

Aunque Hola! ya ha desvelado la información sobre la primera unión de Ana Guerra y Víctor Elías, la revista junto a los novios han decidido retrasar la publicación de los detalles sobre la ceremonia civil del 31 de octubre en respeto a los afectados de la DANA en Valencia.

"Nuestro corazón está con todas las víctimas y afectados por la tragedia de la DANA. En señal de respeto y apoyo a todos los damnificados, hemos decidido, junto a la pareja, que el reportaje y las fotografías de su segunda boda se pospongan al próximo miércoles", detalla la publicación.