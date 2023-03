Bad Bunny se desvive cantando por Ariana Grande en el Carpool Karaoke de James Corden

Bad Bunny está conquistando Estados Unidos. Su supuesto idilio con la archiconocida Kendall Jenner le ha puesto en el mapa de la prensa rosa norteamericana pero lo cierto es que con su música ya se había ido abriendo camino mucho antes.

Cantó en la última ceremonia de los Premios Grammy, en la que su disco Un verano sin ti se llevó el Grammy a Mejor disco de música urbana. Ni siquiera Taylor Swift pudo evitar dejarse llevar por los ritmos caribeños y latinos de los temas que sonaron en la gala: El apagón, Titi me preguntó y Después de la playa.

Lo que no sabíamos hasta ahora es que Bad Bunny casi no llega a tiempo a esta actuación. James Corden ha querido indagar sobre los motivos de su retraso en el Carpool Karaoke, uno de los formatos de entrevistas más populares de Estados Unidos, y el conejo malo ha dado su explicación: el tráfico de Los Ángeles tuvo la culpa y llegó al recindo solo ocho minutos antes de tener que cantar. "Estaba sudando, estaba nervioso, dos minutos antes de cantar, estaba nervioso y bien ansioso", ha confesado.

Cuando Corden cuestionó dónde se encontraba para no haber acudido con tiempo a la gala, el puertorriqueño contestó con una sonrisa: "Estaba haciendo ejercicio". ¿Con Kendall Jenner?

Pero esta no es la única revelación que ha dejado el conejo malo en su charla con el presentador. Bad Bunny le explicó a James Corden cómo su apodo terminó convirtiéndose en su nombre artístico.

"El primer concepto del artista que quería ser era este tipo de artista de lo que no revelan su identidad, quería usar una máscara de conejo. Nunca quise ser tan famoso, así que luego simplemente seguí el ‘flow’", reveló.

Las canciones que ha cantado

Como su propio nombre indica, el Carpool Karaoke es precisamente eso: un karaoke. Así, además de sus propios temas, el conejo malo cantó algunas canciones populares de otros artistas, como la colaboración de Ariana Grande y Zedd para Break Free.

"Esta es la canción en inglés que más conozco… La letra. Yo escucho mucha música en inglés, me gusta, pero…", dijo antes de dejarse llevar por la música.

Sonaron también I Like it Like That, de Cardi B y J Balvin, además de Dákiti, Titi me Preguntó y la exitosísima As it Was de Harry Styles.

Corden y Bad Bunny se lo pasaron bomba tambieén probando su habilidad con la pintura. En un bloc en blanco, el artista tenía que hacer una caricatura de Corden y viceversa. Sin embargo, el resultado no fue el esperado. "Creo que se parece más a Donald Trump que a ti", dijo entre risas Bad Bunny.