Bad Bunny y Kendall Jenner, pillados besándose tras una cena romántica

Los rumores que empezaron a producirse el pasado mes de febrero, que señalaban que entre el Bad Bunny y Kendall Jenner podría haber algo más que una amistad, se ha confirmado.

Esto ha ocurrido después de que los paparazzi los capturaran dándose un tierno beso de despedida tras cenar juntos en Sushi Park, un conocido restaurante de West Hollywood frecuentado por famosos.

Si bien el cantante y la modelo fueron vistos paseando con cierta distancia entre ellos al salir del local, se acercaron cuando Kendall fue a subir a su furgoneta para darse un beso que evidencia que se trataba de una cita romántica.

El portal TMZ ha sido el que ha lanzado las imágenes en exclusiva que no han tardado en viralizarse por redes sociales con múltiples reacciones de los seguidores de ambos.

Entre las que más se repiten, son las de asombro por la combinación de esta pareja, ya que Benito -nombre real de Bad Bunny- no habla inglés, la lengua materna de Kendall (y sospechamos que ésta no domina el español pese a la gran amistad que tiene su familia con estrellas como Rosalía).

El primer beso que no se vio

Los primeros rumores surgieron cuando una fuente anónima reveló al medio DeuxMoi que Bad Bunny fue visto besándose con "una modelo soltera" en el club privado The Bird Streets Club en West Hollywood el domingo 12 de febrero.

Aunque el informante no reveló la identidad de la "modelo soltera", sí lo confirmo el propio medio: “Así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny. Tengo testigos en la escena que la vieron en el club”.

La doble cita con Justin y Hailey Bieber

Después de los rumores de este primer beso, Benito y Kendall ya fueron vistos cenando juntos, aunque en esta ocasión en compañía del matrimonio formado por Justin Bieber y Hailey Bieber en el restaurante Nobu Malibu.

La noticia la dio el medio The U.S. Sun, que ha revelado que este segundo encuentro tuvo el pasado jueves 16 de febrero. Para despistar a la prensa, la modelo y el cantante salieron por separado: "Parece que ella estaba tratando de evitar a los paparazzi, y él se escapó. No había muchos allí y creo que uno de los fotógrafos no se dio cuenta de quién era".