Bad Bunny y Kendall Jenner: el beso de la pareja y la doble cita con Justin Bieber y Hailey Bieber

Desde hace unos días, el puesto mediático en la que podría ser una de las primeras parejas sorpresas del año: Bad Bunny y Kendall Jenner.

Los primeros rumores surgieron cuando una fuente anónima reveló al medio DeuxMoi que Bad Bunny fue visto besándose con "una modelo soltera" en el club privado The Bird Streets Club en West Hollywood el domingo 12 de febrero.

Aunque el informante no reveló la identidad de la "modelo soltera", sí lo confirmo el propio medio: “Así que estoy revelando que fueron Kendall Jenner y Bad Bunny. Tengo testigos en la escena que la vieron en el club”.

Doble cita con Justin y Hailey Bieber

Días más tarde, estos rumores han ido ganando peso cuando han sido vistos en una 'doble cita' cenando con Justin Bieber y Hailey Bieber en el restaurante Nobu Malibu.

La noticia la ha dado el medio The U.S. Sun, que ha revelado que este segundo encuentro tuvo el pasado jueves 16 de febrero. Para despistar a la prensa, la modelo y el cantante salieron por separado: "Parece que ella estaba tratando de evitar a los paparazzi, y él se escapó. No había muchos allí y creo que uno de los fotógrafos no se dio cuenta de quién era".

Kendall Jenner rompió su relación con la estrella de la NBA, Devin Booker, en noviembre de 2022. Por su parte, Bad Bunny mantenía una relación con Gabriela Berlingeri desde 2017. Sin embargo, desde hacía semanas se especulaba que el puertorriqueño y su chica podrían haber roto, y estos encuentros con la modelo podría ser la confirmación.