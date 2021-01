Yotuel: "Mi verso de 'Rebelde' son las primeras palabras que le dije a Bea, me costó mucho enamorarla"

MEJORES MOMENTOS DE 'YU, NO TE PIERDAS NADA'

Yotuel / yu, No te pierdas nada

"Me tomé un chupito de ron cubano y se estaba bien". Así de fuerte empieza Yotuel Romero, que nos cuenta que se apuntó a la tendencia de sacarse una foto semidesnudo en la nieve este fin de semana. ¡Menuda la que cayó en Madrid!

Le preguntamos al artista cómo visualiza este 2021 que acabamos de estrenar. "Mi mujer está embarazada, sabíamos que este 2021 seria nuestro año. Aumenta la familia, hay que trabajar más, arranco como solista, muchas cosas..."

El cantante acaba de estrenar nuevo tema, 'Rebelde', una colaboración con Omar Montes y su mujer, Beatriz Luengo. Se trata de una revisión urbana del clásico de Jeannette 'Yo soy rebelde'. ¿Por qué eligió esta canción para versionar? "La cogí porque lo que dice la canción significa mucho para mí. Nosotros éramos unos chicos rebeldes y fuimos el antídoto para cada uno", explica. ¡Es su primer tema como solista!

"El verso mío son las primeras palabras que le dije a Bea. Me costó mucho trabajo enamorar a Bea, me la puso difícil", reconoce. El verso al que se refiere el cantante es "yo quiero que me rompas la camisa mi gitana y perderos en un viaje hasta la Habana". "Tuve que camelarla poquito a poquito, invitarla a bailar salsa...", explica.

Muy curiosa es también la historia de cómo surgió la colaboración con Omar Montes, que le había escrito un mensaje directo a Instagram... ¡Hace dos años! Y no Yotuel no lo había visto... Ups.

👉 Puedes ver a Youtuel Romero en el minuto 42:

Para terminar la entrevista por todo lo alto (y muertos de risa), Sergio Bezos se sienta nuestro parquecito para hacerle a Yotuel una entrevista "de cerca" y conocerlo un poco mejor. ¿Cómo consigue Yotuel tener ese cuerpazo?, ¿qué es lo que más miedo le da en la vida? "No tener ilusión". "Pues si no sabes qué hacer un día te vienes a yu", le dice Sergio Bezos. "Bea me lo dijo:"ese programa es un clásico", asegura el cantante, que reconoce que se lo ha pasado pipa con nuestra pandilla. ¡Es un crack... Sobre todo de los anticuerpos!

