Beatriz Montañez: "He tenido intrusos y he sentido miedo"

Beatriz Montañez ha sorprendido a todos confesando en una entrevista: "He tenido intrusos, no los llamo fans, los llamo intrusos, ante los cuales ha tenido que intervenir la Guardia Civil, porque se han dedicado a revolotear por mi casa, a dejarme notas, a observarme con prismáticos al sentirme enclaustrada en mi propia libertad. Que nadie intente venir si no ha sido invitado".

La expresentadora de El Intermedio —que hace meses confesó que lleva años viviendo en un retiro en el campo donde lleva una vida austera sin sexo— ha confesado que ha sido "frustrante" sentirse "vigilada" en su propia casa. "Por primera vez en cinco años, donde no he sentido miedo de la naturaleza, sí lo he sentido con las personas que me observaban y me vigilaban, y que se convertían en intrusos dentro de mi propio hogar. Así que por favor, pido a aquellos que tengan la intención o que estén buscando dónde está Niadela, o que quieran venir, que no lo hagan. Que respeten mi decisión".

"Esta historia ha provocado que algunos me insulten, los ecos que me han llegado, que estoy loca, que seguramente esté enferma mental, que tenga una seria depresión. Pero creo que cuesta entender al otro en general. Es cada vez mucho más difícil ponernos en la situación del otro".

Y antes de concluir afirmaba a la cadena SER: "Antes de criticar y antes de insultar y antes de de dar una opinión que parte única y exclusivamente de la corta visión humana, porque es muy corta, y de la corta percepción y la poca utilización y el poco entrenamiento que tenemos de los sentidos, creo que hay que salir de uno mismo para entender las decisiones que toma el otro".

Años sin sexo y 27 días sin ducharse

Beatriz Montañez se mudó a una pequeña cabaña en medio del bosque y empezó a llevar una vida de lo más austera, gastándose no más de 150 euros al mes en comida. La expresentadora tomó esta decisión después de darse cuenta de que necesitaba "parar y pensar hacia dónde quería ir". "Quería probar, averiguar sobre mí misma. Tenía que ser consciente de mis carencias, parar para pensar qué era lo que realmente quería, y he encontrado más de lo que buscaba", explicaba entonces.

En esta nueva vida, Beatriz se levanta sobre las 7:30 de la mañana y empieza una jornada marcara por la rutina y la organización: hace meditación, desayuna, se informa leyendo la prensa, almuerza y dedica la tarde a escribir. Entre sus costumbres ha confesado que ha llegado a estar hasta 27 días sin ducharse. "Esto es buenísimo para el pelo y el cuerpo porque con tanta agua y jabón se deterioran las capas de la piel".

En cuanto a las carencias y sensaciones que más ha echado de menos en la soledad del campo ha sido "la falta de contacto humano y de sexo".