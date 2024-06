Becky G y su novio Sebastian Lletget: la historia de amor que superó una infidelidad

Las relaciones de pareja son complicadas y atraviesan curvas, aunque las más negativas pueden llegar a romper el amor. Esto estuvo de a punto de ocurrirle a Becky G con su novio, el deportista estadounidense-argentino Sebastian Lletget.

La pareja comenzó su relación en 2016 después de conocerse un año antes gracias a una amiga en común. En 2022 anunciaron públicamente su compromiso y todo parecía ir sobre ruedas, hasta que comenzaron a escucharse rumores de una posible infidelidad por parte del futbolista.

Pocos meses después de anunciarse su compromiso, una mujer desveló a través de un perfil anónimo en redes sociales que Lletget le había sido infiel a Becky G con ella misma en una discoteca de Madrid. El objetivo de esta persona era ponerse en contacto con la cantante para hablar con ella y enseñarle los vídeos comprometidos que demostraban su versión.

Según decía, tenía imágenes del deportista desnudo que no podía subir "porque eso está penado". Este perfil se dirigía siempre a Becky G con sus mensajes: "Sebastián, tu novio, te engañó el mes de febrero conmigo y tengo todas las pruebas", decía.

El reconocimiento de la infidelidad

Al poco tiempo, Sebastian Lletget lanzó un comunidado público donde reconocía haberle sido infiel a su pareja. En él, explicaba que había vivido un episodio de "profundo arrepentimiento" y "un error de juicio de 10 minutos". También decía que había sido extorsionado por dicha persona y, como él no cedió, "ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes".

En el texto, confesaba que sufría problemas de salud mental a los que estaba intentando ponerles remedio: "He luchado contra el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones. [...] Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos y mis lapsos del pasado", confesaba.

Del mismo modo, se disculpaba con Becky G diciéndole que haría todo lo necesario por recuperar su confianza: "Has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar lo que amo todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando al respeto a la persona que más amo".

Felices los dos

Tras esta polémica, de la que Becky G nunca se hizo eco, se especuló sobre una posible ruptura que nunca se confirmó. Lo cierto es que meses después se les volvió a ver juntos y aparentemente felices.

Las últimas imágenes de la pareja datan de principios de marzo de este año, donde se les ve muy cómodos el uno con el otro. Aun así, cabe destacar que no se sabe nada de la boda.