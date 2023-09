De Shawn Mendes a Becky G: artistas que empezaron su carrera haciendo ‘covers’ en YouTube

"Hace 30 años solo se podía acceder a sonar para el público a través de las radios, pero ahora no. Ahora todo está superdemocratizado, todo el mundo puede subir sus cosas a Spotify y si llegas a hacerte viral, es increíble. Me parece un lujo”, reconocía el artista valenciano Guittaricadelafuente. Las puertas y oportunidades que las redes sociales, la digitalización y la globalización han abierto a los nuevos artistas son casi ilimitadas.

Tradicionalmente han sido las radios el objetivo de los artistas que querían abrirse camino, pero después llegaron la televisión y los formatos de talents shows —que se popularizaron a finales de los 90— y se convirtieron en las mejores plataformas de lanzamiento de artistas que alcanzaban el éxito y atesoraban miles de seguidores rápidamente. Desde hace unos años, esos medios tradicionales han de competir con redes sociales y webs como YouTube, donde, sin apenas presupuesto y sin casting, se puede llegar a miles de personas y formar parte de su banda sonora grabando desde el salón de su casa.

Pioneros en esta experiencia fueron Justin Biebery Pablo Alborán, pero también Beret, Valeria Castroo Becky G, que pertenecen a una generación 100% digital, que sabe cómo moverse en redes, los que supieron aprovechar esa oportunidad.

Justin Bieber

Con 14 años. siendo aún un adolescente, cuando el músico canadiense comenzó a subir versiones de sus canciones preferidas, que interpretaba con la guitarra. En pocos meses sus vídeos empezaron a correr por las redes sociales y llegaron a Scooter Braun, uno de los productores americanos más importantes, hizo todo lo posible para contactar con su madre.

En 2009, solo un año después, grabó su primer álbum de estudio, llamado My World, que fue disco de platino en Estados Unidos y Canadá, y que le llevó a cantar en la Casa Blanca. Había nacido el fenómeno Beliebers.

Pablo Alborán

El malagueño es uno de los músicos más importantes de nuestro país y fue precisamente YouTube la plataforma que le dio a conocer en España y en América latina.

Aunque Pablo Alborán llevaba desde los 14 años utilizando la red social MySpace para dar a conocer las canciones que componía, fue la web de vídeos su verdadero trampolín. El vídeo de su primer gran éxito, Solamente tú, rompió los marcadores y en poco tiempo acumuló millones de visitas —actualmente cuenta con casi 10 millones de reproducciones—.

Esta canción, que enseguida comenzó a circular por redes sociales, le acercaría al productor Manuel Illán y a los cantantes Diana Rubio y Sergio Dalma, que se convirtieron en los padrinos del malagueño.

Becky G

La artista americana Becky G, que firmó dos éxitos mundiales con los temas Mayores y Sin pijama, también hizo de YouTube su mejor aliado para darse a conocer.

En 2011, con solo 14 años, comenzó a colgar en la web versiones de grandes temazos —después se atrevería con sus propias canciones— que llamaron la atención del productor DR Luke, que ya había trabajado con Britney Spears y Miley Cyrus, y enseguida le ofreció un contrato discográfico.

Shawn Mendes

El músico y modelo canadiense Shawn Mendes le debe a YouTube su carrera musical por un doble motivo: aprendió a tocar la guitarra gracias a la plataforma y fue el mejor escaparate de de las versiones que interpretaba.

En 2013, su versión de As Long as You Love Me, canción de Justin Bieber, obtuvo miles de visualizaciones en solo unas semanas y Mendes comenzó a ganar popularidad. A partir de ahí todo se precipitó y en abril de 2015 lanzó su primer disco, Handwritten.

Bely Basarte

En 2010, cuando solo tenía 16 años, Belén Basarte Mena —verdadero nombre de Bely Basarte— abrió su canal de YouTube porque no estaba dispuesta a renunciar a hacer lo que de verdad le gustaba, cantar, y confiaba que desde ahí alguien la viese y le diese la oportunidad.

Cuando terminó la carrera de Administración y Dirección de Empresas, se comprometió a subir cada viernes a la plataforma una versión de una canción conocida. No faltó a su cita semanal hasta que le llegó la gran oportunidad. En 2017 fue elegida por Disney para cantar las canciones de la versión española de la película La Bella y la Bestia y en 2018 sacó su primer álbum de estudio Desde mi otro cuarto.

Beret

El cantautor sevillano Beretdecidió en 2010 abrir su propio canal de YouTube para dar a conocer su talento musical: primero fueron versiones de canciones famosas y más tarde serían sus propias composiciones, que él mismo producía, en las que mezclaba reggae, dancehall y el rapmúsica.

Se autopublicó sus primeros discos —Vértigo, Efímero, Ápices…— hasta que en 2019 firmó con la discográfica Warner y sacó Prisma, álbum que se convirtió en todo un éxito.

Valeria Castro

La artista canaria Valeria Castro, que soñó desde que era niña con ser cantante, es una de esas voces que gracias a las redes sociales ha llegado a los oídos de importantes músicos que después han actuado como padrinos.

Uno de ellos fue Alejandro Sanz, que compartió en redes sociales su versión de Corazón partío. Después llegaron Leiva, Amaral y Sara Carbonero. La periodista es una incondicional de Valeria Castro y su música, a menudo, pone banda sonora a sus publicaciones.

Guitarricadelafuente

En abril de 2018, Álvaro Lafuente Calvo —verdadero nombre Guitarricadelafuente— publicó en YouTube su primera canción original, Conticinio, grabada con el micrófono del famoso juego de karaoke Singstar, aunque llevaba ya un tiempo subiendo algunas versiones de sus canciones preferidas a Instagram.

En julio de 2019, su colaboración con Natalia Lacunza, Nana Triste, se convirtió en un éxito —cuenta con más de 30 millones de reproducciones— y lo situó como uno de los músicos jóvenes más prometedores.

Belén Aguilera

Lo intentó en la tele: participó en La Voz y se presentó al casting de Operación Triunfo 2017, pero fue ‘la magia’ de las redes sociales las que le dieron la verdadera oportunidad a Belén Aguilera.

La cantante comenzó versionando canciones famosas en Facebook e Instagram, allá por 2014, donde era conocida como The girl and the piano, un perfil que ya no existe. En 2017 se atrevió con su primera canción, Tus Monstruos, y después llegaron sus colaboraciones con Lola Indigo y Edurne. Su legión de seguidores aumentó con la llegada de TikTok, red social en la que, en junio de 2022, su tema Antagonista se hizo viral y sus oyentes en Spotify llegaron a los 2.000.000.

Alaina del Castillo

Con solo 23 años, la artista americana de raíces mexicanas puede presumir de una asentada carrera en la música que empezó con covers de sus canciones favoritas en YouTube y algunas de ellas acumulan hasta 8.000.000 de reproducciones.

Tras terminar sus estudios, Alaina del Castillo se trasladó a Los Angeles para continuar con su sueño de convertirse en cantante. Ya ha lanzado dos EP, cuenta con una importante masa de seguidores en Instagram y TikTok, y es referente musical de la generación Z