Sebastian Lletget reconoce que ha sido infiel a Becky G: "Haré lo que sea para recuperar tu confianza"

Los rumores de infidelidad entre Sebastian Lletget y Becky G llevaban varios días circulando por las redes sociales. Una usuaria había subido a Instagram un video en el que, según ella, se veía al futbolista besándose con una mujer en una popular discoteca de Madrid.

Ni la cantante ni su pareja habían hecho ningún comentario, aunque él ha roto el silencio y ha publicado un comunicado en el que reconoce que era él y que realmente le fue infiel a la artista con otra persona mientras se encontraba de fiesta.

Sebastian tuvo un "lapso de 10 minutos"

Ha comenzado dejando claro que estos siete años con ella le han servido para llegar a lo más alto en todos los sentidos: "Sé que no podría haber logrado gran parte de mi crecimiento personal y profesional sin el amor de Becky".

"Detrás de esta abundancia hay una realidad que he ocultado a todos los que me rodean. He luchado contra el trauma personal y la ansiedad aguda agravada por mi propia negación, orgullo y malas decisiones", ha ido contando Sebastian, revelando que vivió un episodio de "profundo arrepentimiento" y "un error de juicio de 10 minutos".

La versión del futbolista es que fue extorsionado por la persona que capturó estas imágenes y como él no cedió, "ahora se ha convertido en un espectáculo público en las redes".

"Esta última semana de caos y dolor me ha obligado a enfrentar las consecuencias de mis acciones, mis miedos y mis lapsos del pasado", ha afirmado, justificando que actualmente está participando en "terapias para trabajar en las partes que necesitan sanación".

El futbolista "hará lo necesario" para que Becky G lo perdone

Y finalmente se ha dirigido a su prometida para pedirle perdón: "Has sido la luz de mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar lo que amo todos los días, he hecho lo contrario lastimándote y faltando al respeto a la persona que más amo".

"Lo siento mucho y sé que tengo que hacer todo lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces", ha concluido.

A pesar de que el futbolista ha hecho público en redes sociales que le fue infiel a su pareja, Becky G todavía no se ha pronunciado sobre si perdonará a Sebastian u optará por romper el compromiso matrimonial.