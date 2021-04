La Bien Querida: quién es y qué canciones canta

Ana Fernández-Villaverde es La Bien Querida, una artista de 48 años que aunque tardó en descubrir su talento para la música, siempre ha estado muy ligada al mundo de las artes. Su padre, Txabu Villaberde, fue uno de los pioneros de la música rock en Bilbao, ciudad natal de la cantante.

De la pintura a la música gracias a su amigo Jota, de Los Planetas

La artista no descubrió su pasión y talento por la música hasta el año 2007, cuando inicia su carrera musical gracias a su primera maqueta, que fue elegida como 'maqueta del año' por la revista Mondosonoro.

"Yo siempre me he dedicado a la pintura hasta que me compré una guitarra y dije: 'Voy a empezar a tocar, que es terapéutico'. Me bajé los acordes de internet de canciones que me gustaban y así empecé.(...) era amiga de Jota, de Los Planetas, y me dijo: '¿Por qué no intentas componer? Yo creo que se te daría bien", contaba a Jot Down en el año 2008 sobre estos inicios en los que ni siquiera se veía a sí misma como cantante.

Sin embargo, las palabras de su amigo le sirvieron de impulso para crear esa maqueta que inesperadamente se convirtió en garantía de éxito. "Luego fue todo rodado, comencé a componer canciones, preparé una maqueta y la subí a un portal que se llama Myspace. Ahí dos compañías indies me dijeron que me querían sacar un disco y yo aluciné", aseguraba en la misma entrevista.

A partir de ahí comenzó a despertar una pasión por la música que continúa hoy en día. Su último single se llama Soy Rebelde pero en su discografía acumula siete álbumes de estudio y un buen puñado de colaboraciones, entre las que se encuentra el éxito No sé Como te Atreves con Los Planetas o La Fuerza Irresistible con Delafé.

Su expareja fue su productor durante años

En el año 2016 Ana Fernández-Villaverde hablaba con ABC sobre lo que suponía trabajar mano a mano con David Rodríguez, que en aquel momento era su pareja y su productor al mismo tiempo.

"Gran parte de nuestro trabajo consiste en viajar y tocar fuera de nuestra ciudad, y es muy reconfortante hacerlo con alguien de tu familia, en este caso mi pareja, y no sentir el desasosiego que me podría provocar el estar muchos días fuera del hogar", contaba sobre su andadura profesional juntos. "Yo compongo las canciones con la guitarra (letra y melodía) y David se encarga de la producción y los arreglos para los discos", explicaba.

Aunque en la actualidad ya no son pareja, Ana y David continúan teniendo una relación muy estrecha ya que son padres de Estrella, una niña de nueve años a la que vemos muy sonriente en las fotos de Instagram que cuelga su madre.

Sus grandes éxitos

Dinamita

Dinamita está incluido en el álbum Fuego, publicado en 2017. Se trata de una de las canciones más conocidas de la artista y se popularizó todavía más gracias a la versión que Maialen hizo del tema en Operación Triunfo 2020. "Me impactó y me hizo ilusión que en un programa de máxima audiencia y tan mainstream se vaya a escuchar una canción mía y que la canción tenga tanto protagonismo. Me hace ilusión", contaba a Jenesaipop.

De momento Abril

De momento Abril acumula más de un millón de reproducciones en Youtube y es su canción más escuchada en Spotify, donde multiplica por diez el millón de plays de la plataforma de vídeo. El tema forma parte del álbum Romancero.

Los Jardines de Marzo BSO Paquita Salas

Los Jardines de Marzo es otra de sus canciones más populares. Fue banda sonora de la serie Paquita Salas, donde La Bien Querida hizo un cameo interpretándose de ella misma y cantando el tema sobre un escenario.

No sé Cómo te Atreves con Los Planetas

Se trata de una de las colaboraciones más conocidas de la música indie, imprescindible en cualquier festival o sala de música que se precie. La Bien Querida colaboró con su gran amigo Jota y el resto de Los Planetas en el tema No sé Cómo te Atreves, incluido en el álbum del grupo masculino Una ópera egipcia.

La verdad BSO La Casa de las Flores

La artista formó parte de la banda sonora de la segunda temporada de La Casa de Las Flores con La Verdad, un tema romántico con el inconfundible sonido de La Bien Querida.