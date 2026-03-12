Billie Eilish podría debutar como actriz en la película 'La campana de cristal', inspirada en la novela de Sylvia Plath

Billie Eilish y Finneas después de ganar el Oscar en 2024 | Getty Images

A una semana del estreno de la película documental de la gira HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR de Billie Eilish, codirigida por ella y James Cameron, la cantante se encuentra en el centro de las miradas ante las supuestas filtraciones de que podría debutar como actriz en el cine, según ha informado el medio Deadline.

De llegar a cumplirse, lo haría dentro de la adaptación cinematográfica de 'La campana de cristal', obra de Sylvia Plath, y que dirigiría Sarah Polley.

Este será el primer trabajo de la directora desde que ganara el Oscar a Mejor Guion Adaptado por Ellas hablan en 2023, por lo que también se encargará de la adaptación del guion.

Por su parte, Billie Eilish ganó dos veces el Oscar por coescribir las canciones originales de Barbie (What Was I Made For?) y Sin Tiempo para Morir (No Time To Die) con su hermano Finneas.

De qué trata 'La Campana de Cristal'

La obra fue la única novela escrita por Sylvia Plath, pues enfocó mayormente su escritura en la poesía, y se trata de una historia semiautobiográfica.

La trama nos cuenta el deterioro mental de una joven en medio de las agobiantes expectativas sociales para las mujeres en la década de 1950.

La obra fue publicada en 1963, poco antes del suicidio de la autora.

El debut de Billie Eilish como actriz

Pero esta no es la primera vez que veríamos a Billie Eilish como actriz, sino que su debut fue en la serie Swarm.

Gracias a su actuación, fue galardonada con el Premio del Público a la Mejor Interpretación Televisiva del Año y obtuvo una nominación al Premio Independent Spirit a la Mejor Interpretación de Reparto en una Nueva Serie con Guion.