Billie Eilish anuncia la fecha de la película sobre su próximo tour, dirigida junto a James Cameron

La gira HIT ME HARD AND SOFT de Billie Eilish ha terminado el 23 de noviembre en San Francisco por todo lo alto y con ella ha llegado el anuncio de la fecha de lanzamiento de su próxima película. El 26 de marzo de 2026 podremos ver en cines HIT ME HARD AND SOFT: THE TOUR, una experiencia en 3D que ha sido dirigida por ella misma, pero también por el mismísimo James Cameron.

James Cameron se encuentra actualmente a la espera del estreno de la tercera entrega de la saga Avatar, la cual verá la luz en diciembre de este año. A sus espaldas tiene tres Óscar a Mejor película, Mejor director y Mejor montaje por Titanic, tres nominaciones a Avatar en las mismas categorías y una nominación a Mejor película por Avatar: The Way of Water. También fue el director y guionista de películas como Terminator y Aliens.

Billie Eilish ya había anunciado que estaba trabajando con el director durante uno de sus conciertos en Manchester el pasado 18 de julio, pues quiso explicar el motivo detrás de que hubiese tantas cámaras ese día grabando el concierto.

"Este ha sido uno de mis tours favoritos y ser capaz de grabar y codirigir esta película junto a @jamescameronofficial ha sido verdaderamente un sueño hecho realidad", ha confesado la artista en un post de Instagram en el que podemos ver a los dos juntos sentados sobre el escenario de uno de sus shows, revisando una de las tomas.

Uno más en la lista de documentales

Esta tendencia a grabar documentales no es algo nuevo dentro del mundo de la música, pues hemos podido ver a artistas como Taylor Swift con su Reputation Tour y el The Eras Tour o a Lady Gaga con su último concierto en el Madison Square Garden para presentar Monster Ball.

En el caso de la cantante de Birds of a Feather, ya ha lanzado en el pasado otros documentales por el estilo como The World's a Little Blurry o Billie Eilish: Unfiltered, pero esta es la primera que se atreve a codirigir con un cineasta de tanto renombre.