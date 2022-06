Billie Eilish: "Prefiero morir a no tener hijos"

Billie Eilish ha concedido una entrevista a The Sunday Times, donde además de hablar sobre su carrera profesional, que continua en pleno auge, también ha abordado otros aspectos sobre su vida privada.

A pesar de tener tan sólo 20 años, Billie tiene muy claro que quiere ser madre con todas sus fuerzas. Concretamente, la revelado al medio citado que "preferiría morir" a no tener hijos en un futuro.

Sn embargo. tener tan claro que quiere convertirse en madre no quita que la cantante tenga algunos miedos sobre la maternidad. Durante la entrevista, Billie ha admitido que uno de sus mayores temores es que sus hijos no la escuchen si chocan alguna vez: "Cuanto mayor me hago, más experimento cosas, y pienso, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo piense que esto es lo correcto y yo digo, no, no lo es? Y no me haga caso".

Esta no es la primera vez que Eilish habla de la maternidad. En una entrevista para Vanity Fair en enero de 2021, la cantante ya dejó claro su deseo de ser madre: "Quiero tener hijos y quiero que esos niños tengan hijos".

El motivo por el que durmió con sus padres hasta los 11 años

La artista también ha ahondado en el trastorno de ansiedad por separación que padece, que no le permitía separarse de sus padres: "Me preocupaba lo que les pasaría a ellos, me preocupaba lo que me pasaría a mí, me preocupaba que me olvidaran".

Tanto fue así, que la cantante y su hermano Finneas estuvieron durmiendo en la misma cama de sus padres hasta edades ya avanzadas. Finneas empezó a dormir solo cuando cumplió los 10 años, y Billie continuó durmiendo con sus padres hasta los 11.

"No podía dormir sola. Si me despertaba y mis padres no estaban en la cama y las luces estaban apagadas, gritaba hasta que llegaban a la puerta. Y no podía salir de la cama en la oscuridad porque estaba segura de que había escorpiones arrastrándose por todo el suelo".