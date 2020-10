Billie EIlish responde a quienes critican su cuerpo: "Los michelines son normales. Los pechos se caen"

Billie Eilish es una de las artistas con más talento y más proyección del mundo de la música . Pero no por ello, se libra de críticas hacia aspectos que nada tienen que ver con su carrera profesional, concretamente hacia su cuerpo . La cantante ha querido responder a las críticas con un vídeo sobre normalizar los cuerpos: "Los michelines son normales. Son normales. Los pechos se caen... Especialmente después de amamantar. ¡Instagram no es real!".

Billie Eilish es una de las grandes estrellas del panorama musical actual. Y como tal, desgraciadamente también tiene que lidiar con la parte más amarga de la fama, a pesar de tener tan sólo 18 años.

Una de las señas de identidad de la artista es su característica imagen. Su pelo bicolor y su ropa, siempre 'oversized', se ha convertido ya en todo un icono haciendo que diseñe colecciones cápsula para firmas de moda.

Pero esta apariencia no es casual, la joven cantante ha explicado en más de una ocasión por qué escoge tallas XXL para vestirse: "Lo que me gusta de vestirme con ropa que es de 800 tallas mayores a la mía es que no le da a nadie la oportunidad de juzgar la manera en que tu cuerpo se ve", explicaba a Vogue Australia.

Recientemente los paparazzi fotografiaron a Billie Eilish caminado por las calles de Los Ángeles donde se le puede ver con un top de tirantes ajustados, un pantalón de chándal corto y chanclas. Un look de lo más normal que no debería escandalizar a nadie, pero sí que lo hizo.

Algunas personas decidieron opinar sobre el cuerpo de la cantante y criticar sus curvas:

“Billie Eilish ¡esto es inaceptable! ¡Por favor tapa tu feo y gordo cuerpo! Me gustaba más cuando tenías las tetas grandes y jugosas, ¡pero ahora estás gorda como un camión! ¡Arréglate!”, fue uno de los desagradables comentarios que pudieron leerse en Twitter a raíz de estas fotografías.

Afortunadamente, una gran cantidad de usuarios arremetieron contra los que criticaban el cuerpo de la artista pidiendo que se normalicen los cuerpos reales, como el de Billie y muchas otras personas.

"¡Billie Eilish es preciosa! Por favor, no la avergüences ni a ella ni a nadie. El 'body shaming' no es una "noticia" o un "chisme", es perjudicial e inaceptable". escribía la youtuber Jessie Paege.

LA RESPUESTA DE BILLIE EILISH

Ante todo este revuelo alrededor de su físico, Billie Eilish se ha pronunciado a través de Instagram Stories con un vídeo de Chizi Duru titulado ¿Podemos normalizar los cuerpos reales?, en el que la influencer dice “No todo el mundo tiene un culo gigante a sus espaldas, ¿vale? Los michelines son normales. Son normales. Los pechos se caen... Especialmente después de amamantar. ¡Instagram no es real!”.

NO ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PRONUNCIA

El pasado mes de marzo, Billie Eilish lanzaba todo un alegato en contra de la sexualización femenina durante un concierto en Miami: "Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Quieres que esté callada? ¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho? ¿Soy mi estómago? ¿Mis caderas? El cuerpo con el que nací, ¿no es lo que querías?"

Dos meses después, lanzaba el corto 'Not My Responsability' (No es mi responsabilidad), en el que expresaba como se siente al ser juzgada constantemente, haga lo que haga:

"¿Me conoces? ¿De verdad me conoces? Opinas sobre mis opiniones. Sobre mi música. Sobre mi ropa. Sobre mi cuerpo. Algunas personas odian cómo visto, otras lo elogian. Pero te siento mirando, siempre. Y nada de lo que hago pasa desapercibido, así que mientras siento tus miradas, tu desaprobación o tu suspiro de alivio, si viviera de acuerdo con ellos, nunca podría moverme", dice en el film.