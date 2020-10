Post Malone, Billie EIlish y Bad Bunny triunfan en los Billboard Music Awards 2020

El icónico Dolby Theatre de Los Ángeles (EE.UU.) volvió a encender sus luces para acoger un gran acto en directo: los Billboard Music Awards. Esta suponía la primera gran gala en un escenario físico desde que se inició la pandemia mundial de coronavirus.

Con invitados y actuaciones en directo, el gran ausente de esta atípica edición fue precisamente el público, que únicamente pudo disfrutar de la gala de forma online.

Cabe recordar que los premios Billboard, a diferencia de los Grammy que son votados por expertos de la industria, galardonan a los superventas del año.

POST MALONE, EL TRIUNFADOR DE LA NOCHE

Post Malone fue el indiscutible triunfador de esta edición de los premios Billboard con Hollywood's Bleeding, uno de los discos más vendidos del año. El rapero neoyorquino se alzó con 9 estatuillas, entre ellas la más importante de todas, la de Mejor Artista.

"Sinceramente, estoy impresionado por el amor que todos me muestran", dijo el rapero al final de la noche, cuando, Kelly Clarkson, presentadora de la ceremonia, apareció con un carrito que portaba todos los premios.

BILLIE EILISH CONTINÚA HACIENDO HISTORIA

Tras alzarse con cuatro premios Grammy a principios de año, Billie Eilish volvió a ser merecidamente reconocida en los premios Billboard. La artista de 18 años se llevó a casa el premio a la mejor artista femenina, al artista nuevo y al álbum más exitoso para su aclamado When We All Fall Asleep, Where Do We Go?.

"Por favor, voten y lleven mascarilla. Cuídense", recordó Eilish sobre el escenario al recoger su premio a Mejor Artista Femenina.

BTS, PREMIADOS CON EL MEJOR FANDOM

En el apartado social, los surcoreanos BTS fueron los artistas más votados por las bases de seguidores, mientras que Lizzo se coronó como la autora con mejores ventas y Lil Nas X y Billy Ray Cyrus firmaron la canción más reproducida de la temporada.

El músico de "country" Garth Brooks recibió un premio honorífico a su carrera.

BAD BUNNY, EL REY DE LA MÚSICA LATINA

Bad Bunny se coronó como Mejor Artista Latino, categoría en la que competía con otras grandes estrellas del género como Anuel AA, J Balvin, Ozuna y Romeo Santos.

El artista puertorriqueño aprovechó su presencia en el escenario para lanzar un mensaje contra la violencia machista: "Basta ya de violencia machista, vamos a educar ahora en el presente para un mejor futuro", explicó tras interpretar su hit 'Yo Perreo Sola' junto a Ivy Qeen y Nesi.

"Yo no soy un artista de mensaje social, esta canción no es de mensaje social, pero aprendamos que se puede perrear, ser educado y respetuoso a la misma vez. Si ella no quiere bailar contigo, respeta. Ella perrea sola", concluyó.

Fuera de la ceremonia, la organización proclamó a J Balvin y Bad Bunny como ganadores del mejor disco latino por Oasis.

JOHN LEGEND DEDICA LA ACTUACIÓN A SU MUJER TRAS PERDER A SU HIJO

El momento más emocionante de la noche fue la actuación que John Legend dedicó a su mujer, Chrissy Teigen, apenas dos semanas después de que la pareja perdiera a su futuro hijo tras un aborto.

"Esto es para Chrissy: Tenemos algo bueno, cariño. Siempre que la vida sea dura. Nunca perderemos nuestro camino. Porque ambos sabemos quiénes somos", dijo antes de interpretar la balada 'Never Break' a piano.

LISTADO DE GANADORES

- MEJOR ARTISTA

Billie Eilish

Jonas Brothers

Khalid

Post Malone - GANADOR

Taylor Swift

- MEJOR ÁLBUM

When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish) - GANADOR

Thank u, next (Ariana Grande)

Free Spirit (Khalid)

Hollywood’s Bleeding (Post Malone)

- MEJOR ARTISTA FEMENINA

Billie Eilish - GANADORA

Ariana Grande

Halsey

Lizzo

Taylor Swift

- MEJOR ARTISTA MASCULINO

DaBaby

Khalid

Lil Nas X

Post Malone - GANADOR

Ed Sheeran

- MEJOR CANCIÓN

Lewis Capaldi, “Someone You Loved”

Billie Eilish, “bad guy”

Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus, “Old Town Road” - GANADORA

Lizzo, “Truth Hurts”

Shawn Mendes & Camila Cabello, “Señorita”

- PREMIO BILLBOARD AL MEJOR LOGRO

Mariah Carey

Luke Combs

Lil Nas X

Harry Styles - GANADOR

- ARTISTA TOP BILLBOARD 200

Drake

Billie Eilish - GANADORA

Khalid

Post Malone

Taylor Swift

- ARTISTA TOP HOT 100

DaBaby

Billie Eilish

Khalid

Lil Nas X - GANADOR

Post Malone

- MEJOR ARTISTA CON VENTAS EN SINGLES

Billie Eilish

Lil Nas X

Lizzo - GANADORA

Post Malone

Taylor Swift

- MEJOR ARTISTA EN REDES SOCIALES

BTS - GANADOR

Billie Eilish

EXO

GOT7

Ariana Grande

- MEJOR ARTISTA R&B

Chris Brown

Khalid - GANADOR

Lizzo

Summer Walker

The Weeknd

- MEJOR ARTISTA R&B MASCULINO

Chris Brown

Khalid - GANADOR

The Weeknd

- MEJOR ARTISTA COUNTRY

Kane Brown

Luke Combs - GANADOR

Dan and Shay

Maren Morris

Thomas Rhett

- MEJOR ARTISTA COUNTRY MASCULINO

Kane Brown

Luke Combs - GANADOR

Thomas Rhett

- MEJOR ARTISTA LATINO

Mejor Artista Latino

Anuel AA

Bad Bunny - GANADOR

J BALVIN

Ozuna

Romeo Santos

- MEJOR ARTISTA CRISTIANO

Mejor Artista Cristiano

Lauren Daigle - GANADORA

Elevation Worship

For King and Country

Hillsong United

Kanye West