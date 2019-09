Blanca Romero confiesa qué partes de su cuerpo se cambiaría: “Me operaría el chichi”

Blanca Romero y su hija Lucía han sido las embajadoras de un evento de un conocido centro de estética esta semana en Madrid. Aprovechando la ocasión, la modelo y actriz de 43 años ha hablado sobre cómo vive el paso del tiempo en su físico y qué opina sobre la cirugía estética.

Blanca reconoce que hasta que no le hizo falta, nunca se cuidó especialmente: "Cuando cumplí los 40 empecé con el contorno de ojos". Además, no tuvo reparos en explicar qué partes de su cuerpo le gustaría retocar: "Me compraría unas tetas nuevas. No para ponerme más, pero las volvería a subir un poco".

Pero sin duda, lo más sorprendente ha sido una confesión algo más íntima: "Me cerraría un poco el chichi". La actriz explica que su hijo Martín, que tiene ahora 7 años, nació "muy grande" y que eso le ha dejado algunas secuelas: "Yo veo a mujeres haciendo kikc-boxing, que estoy encantada, mayores que yo y con más hijos, haciendo ejercicios que yo no puedo. Si yo si salto o estornudo, tengo que retorcerme. Entonces, veo a esas señoras haciendo esos ejercicios y tengo que inventarme que tengo una lesión para no hacer esas cosas".

Por otro lado, también habló de forma muy natural de la relación de su hija Lucía, de 20 años, con el piloto de moto GP Marc Márquez: "Me lo dijo de una manera muy natural porque la verdad es que me parecen un parejón los dos. Súper guapos, frescos, jóvenes… con toda una carrera y un mundo por delante. Me parece una pareja preciosa".