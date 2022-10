Blanca Suárez: su pareja actual, todos sus ex novios y la envidia "sana" que tiene por Ana de Armas

Es muy celosa de su intimidad y no suele hablar en público de su vida privada, pero tampoco se oculta ante los fotógrafos cuando hace vida normal con su pareja, el actor Javier Rey . Repasamos el currículum amoroso de esta actriz de 34 años, que irrumpió en el papel couché a raíz de su papel en la serie adolescente El Internado .

Se ha labrado una carrera como actriz a base de constancia y esfuerzo. Blanca Suárez irrumpió en la televisión en el año 2007 interpretando a Julia, miembro del elenco principal de la exitosa serie juvenil El Internado.

Allí coincidió con Ana de Armas, que ya dio el salto a Hollywood hace unos años y que acaba de estrenar Blonde, la ficción sobre la vida de Marilyn Monroe que ha acumulado tanto reconocimiento como crítica por lo que algunos califican como una mirada errónea y sexualizada, una vez más, sobre la figura de la mítica actriz. Yon González, Elena Furiase y Martiño Rivas completaban el elenco principal de la serie de Antena 3.

'El internado', en Atresplayer // antena3.com

Suárez, de 34 años, no cruzó el charco. Se quedó en España encadenando un trabajo detrás de otro. Está a punto de estrenar la película El Cuarto Pasajero, en la que se ha puesto a las órdenes, una vez más, de Álex de la Iglesia. "Su mundo sólo gira cuando te dejas la salud, te dejas todo, y le dices: "¿Quieres que me suba a 20 metros sin arnés? Pues venga". Tiene una magia que hace que hagas por él cosas que no harías por ningún otro", decía en una entrevista con El Mundo sobre el afamado cineasta.

Aunque hace años que su camino con Ana de Armas tomó rumbos diferentes, Suárez está orgullosa de los logros de la que fue su compañera. "Hace mucho que no hablamos. Pero me parece una maravilla el éxito que está teniendo. Es increíble, es raro y único", decía en otra charla para LOC de El Mundo.

"Supongo que siento envidia, pero sana, de Ana. Porque, al final, nos dedicamos a lo mismo. Pero, sobre todo, es muy bonito ver triunfar a alguien que quieres", destacaba antes de explicar que nunca ha sentido esa ambición de cruzar el charco y darse a conocer como actriz para el público internacional.

Blonde // Espinof

Su historial amoroso

Su pareja actual, Javier Reyes

Fecha: desde principios de 2020.

Blanca Suárez mantiene actualmente una relación con Javier Rey, el actor con el que trabajó en el rodaje de la película El verano que vivimos. De hecho, fue allí donde saltaron las primeras chispas. Se desconoce si la ruptura del actor e Iris Díaz, madre de su hijo con la que mantuvo una relación durante más de dieciséis años, tuvo lugar antes de que comenzara su noviazgo con Blanca.

Los actores Blanca Suárez y Javier Rey, en una imagen promocional de 'El verano que vivimos' // WARNER

Sí podemos decir cuándo empezaron los rumores sobre el romance entre Blanca y Javier: fue a principios de 2020. De hecho, Blanca y Javier pasaron el confinamiento juntos.

Blanca Suárez y Javier Rey en San Sebastián // Gtresonline

Si bien es cierto que la atracción entre la pareja dio sus primeras señales durante el rodaje de esa película, los actores ya se conocían desde la grabación de la serie Lo que escondían sus ojos, momento en el que parece que no se causaron una buena impresión.

Afortunadamente, las primeras impresiones son engañosas y, recientemente, Blanca Suárez ha afirmado estar “muy bien” al lado de Javier Rey. Ha pasado más de un año y medio desde que descubrimos su relación y continúan juntos y felices. “Me siento muy afortunada en el amor”, dijo en diciembre de 2020.

El actor principal de series como Fariña y Velvet, o de grandes proyectos cinematográficos como la película Sin fin, no ha sido pionero en conquistar el corazón de la famosa actriz. Blanca Suárez ha vivido intensas historias de amor con otras caras conocidas. Las repasamos.

Mario Casas

Fechas: marzo de 2018 a noviembre de 2019.

Blanca Suárez comenzó a salir con Mario Casas, actor español mayoritariamente conocido por ser el ganador del Goya a Mejor actor protagonista en No matarás, en marzo de 2018.

Se conocían desde años antes de comenzar su relación, ya que habían tenido la oportunidad de colaborar en proyectos como la serie El barco, en la que interpretaban a la pareja compuesta por Ulises y Ainhoa, o la película de Álex de la Iglesia El Bar.

Blanca Suárez y Mario Casas, en el Festival de cine de Málaga en 2017 // Gtresonline

Tras varios meses de rumores de crisis, los actores confirmaron su ruptura en noviembre de 2019 ante las cámaras del programa Corazón de TVE. "Es una amiga maravillosa", dijo el actor.

El motivo de la ruptura fue, según se dijo, los problemas de agenda y la distancia entre ambos.

Joel Bosqued

Fechas: octubre de 2015 a enero de 2018

El actor Joel Bosqued y Blanca Suárez mantuvieron una relación amorosa de casi tres años. La actriz llegó a decir que Joel era "el amor de su vida”.

El motivo de su ruptura nunca trascendió, pese a que especuló mucho sobre la pareja cuando el actor dejó de seguir a la actriz en Instagram.

Ninguno de los dos hizo nunca ninguna declaración sobre su ruptura ni mucho menos sobre las verdaderas razones que les empujaron a poner fin a su relación de dos años y medio. El final de la pareja se conoció cuando el 22 de enero de 2018 Bosqued dejó de seguir a Suárez en Instagram. Ruptura virtual y ruptura real.

Joel Bosqued y Blanca Suárez, en noviembre de 2011 // Gtresonline

Actualmente, el actor está profundamente enamorado de su pareja Selena Ramal, a quien pidió matrimonio públicamente a través de Instagram, tras felicitarle el mismo día de su cumpleaños.

Dani Martín

Fechas: febrero de 2014 a septiembre de 2014

La relación entre Blanca Suárez y Dani Martín no fue muy larga. Comenzó en febrero de 2014 y finalizó en septiembre de ese mismo año.

A pesar de haber compartido muy pocos meses de noviazgo, la actriz define esta relación como “la peor parte” de sus relaciones sentimentales. Fue sin duda la pareja de la actriz que más capto la atención de la prensa, ya que la unión entre la actriz y la cantante resultó un auténtico bombazo mediático.

Blanca Suárez y Dani Martín en Ibiza en agosto de 2018 // Gtresonline

Blanca Suárez y Dani Martín se habían conocido en enero de 2014 durante la grabación del videoclip Emocional.

Fue un trabajo en el que ambos mostraron mucha conexión emocional y rápido saltaron las alarmas de los seguidores de ambos. A pesar de que la pareja trató de mantener el noviazgo el secreto, Dani Martín hizo pública su relación con Blanca Suárez durante un concierto en mayo de 2014 en el Palacio de los Deportes de Madrid. Esta declaración posicionó a la pareja en el punto de mira y la convirtió en el blanco de los medios.

Para sorpresa de la prensa y de sus seguidores, la separación no tardó en llegar.

La razón principal fue la imposibilidad de superar una crisis que atravesaban desde el principio y cuyo punto de partida fueron los problemas de convivencia. Al parecer el motivo crucial fue una fuerte discusión: Blanca Suárez quería dar un paso más en su relación y Dani Martín se sentía cómodo en su situación actual.

Miguel Ángel Silvestre

Fechas: principios de 2011 a 2015

Otra de las parejas más conocidas y mediáticas de Blanca Suárez fue Miguel Ángel Silvestre, muy conocido por desarrollar uno de los papeles protagonistas en la serie Velvet.

Su relación comenzó a principios del año 2011 y finalizó en 2014. Durante sus cuatro años de relación, pudieron disfrutar de bastante éxito en su carrera profesional. De hecho, los dos actores participaron en Los amantes pasajeros, de Pedro Almodóvar.

Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre en junio de 2013 // Gtresonline

A pesar de que la pareja se negó a hacer pública su situación sentimental, el 14 de febrero de 2014 Blanca Suárez y Miguel Ángel Silvestre aseguraron al programa Corazón que habían roto y que no había vuelta atrás. El silencio de los actores fue total cuando en el programa les preguntaron por las razones que los habían llevado a terminar su intenso y pasional romance.

Javier Pereira: un amor de juventud

Fechas: 2008 a diciembre de 2010

Blanca Suárez comenzó con el actor Javier Pereira, su primera pareja conocida por los medios, cuando ambos intentaban hacerse un hueco en el mundo de la interpretación. Su relación no fue más allá y se quedó en un bonito amor de juventud.

La relación empezó en 2008, cuando ella no era todavía la estrella en la que se ha convertido ni tampoco él era tan mediático. Su relación duró hasta diciembre de 2010, cuando sus caminos se separaron por motivos desconocidos. A pesar de ello, su relación acabó de forma cordial.