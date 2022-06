Boda Britney Spears: quién es Sam Asghari, el novio y futuro marido de la cantante

La vida le sonríe a Britney Spears. Desde que la cantante recuperó su tutela legal el pasado noviembre, todo son alegrías para la artista.

La cantante está a punto de darse el 'sí, quiero' con el bailarín con el que ha recobrado la fe en el amor. Después de dos matrimonios fallidos y varias relaciones tóxicas -la de Justin Timberlake hizo mella en su imagen pública- y una larga batalla para recuperar su tutela y el control sobre su patrimonio, la cantante inicia una nueva etapa como esposa de Sam Asghari. "Este adorable imbécil ha estado conmigo durante los años más duros de mi vida", aseguraba Spears en su Instagram.

Llevan cinco años de relación y se comprometieron el pasado septiembre, cuando la artista se mostraba exultante en sus redes sociales. "No puedo creerlo", escribía junto a un vídeo en el que mostraba un brillante anillo de diamantes.

Ella tiene 40 años y él 28. Entre ellos hay una diferencia de edad de 12 años.

Cómo se conocieron Britney y Sam y desde cuándo están juntos

Britney Spears y el modelo Sam Asghari se conocieron en 2016 durante la grabación del videoclip de Slumber Party. Tuvieron un tiempo muerto de 20 minutos, entre escena y escena, y ahí surgió la conversación.

"Me acabó dando su número y cinco meses después me encuentro la nota en la mochila. Y pensé: ‘Pues es muy mono’. Así que lo llamé y ahí empezó todo… Es un chico muy divertido”, contó Britney Spears sobre cómo empezó la relación, que hizo pública a principios de 2018.

El 5 de febrero de 2018 la cantante sorprendió a sus seguidores al compartir la primera imagen de los dos juntos. Nada se sabía en aquel momento de la relación.

"Llevo cerca de un año con este hombre... ¡Cada día me inspira para ser mejor persona y me hace sentir la chica más afortunada del mundo!", dice el comentario que acompaña la instantánea.

Su apoyo ha sido fundamental en el proceso legal que emprendió Britney Spears contra su padre para recuperar su tutela y el joven lo dejó muy claro el 23 de junio de 2021, día de la primera comparecencia ante el juez de Britney Spears, al subir a Instagram Stories una foto suya con el lema Free Britney impreso en su camiseta.

Quién es Sam Asghari

Sam Asghari es un modelo iraní de 28 años, trece menos que la cantante, que trabaja también como cantante y entrenador. Antes de esto fue jugador de fútbol americano.

Nació el 4 de marzo de 1994 en Teherán (Irán), pero lleva más de 11 años aficado en Estados Unidos. Al instalarse en el país decidió cambiar su nombre porque en realidad se llama Hesam Asghari. Lo hizo para que fuese más sencilla su pronunciación en inglés.

Siempre discreto, tanto en lo que a la relación se refiere como en la lucha que la cantante inició por su tutela, en febrero de 2021 rompió su silencio y mandó un comunicado a través de la revista People. Además de mostrar su apoyo a Britney Spears, Asghari mostró su deseo de poder llevar "un futuro normal y sorprendente juntos".

"Siempre he querido lo mejor para mi media naranja, y continuaré apoyándola para que siga sus sueños y cree el futuro que quiere y merece... Estoy agradecido por todo el amor y el apoyo que está recibiendo de sus fans en todo el mundo, y espero con ansias un futuro normal y sorprendente juntos".

Perdieron el bebé que esperaban

Hace apenas dos meses la cantante anunciaba muy emocionada su embarazo. Un test de embarazo positivo le dio la esperanza de convertirse en madre por tercera vez, pero la gestación no salió adelante. "Con nuestra profunda tristeza anunciamos que hemos perdido a nuestro bebé milagro temprano en el embarazo. Este es un tiempo devastador para cualquier padre. El amor que nos tenemos es nuestra fuerza. Seguiremos tratando de expandir nuestra hermosa familia", lamentaba.

Britney Spears tiene ya dos hijos, Sean y Jayden, de 16 y 15 años, fruto de su matrimonio con Kevin Federline, con el que estuvo entre 2004 y 2007.

Sam Asghari y su deseo de ser padre joven

Asghari desea ser padre joven. Lo contó en una entrevista con Forbes en marzo de 2021. "No me importaría tener hijos. Quiero ser un padre joven", declaró en la revista, en la que contó también que no era su intención grabar el videoclip con Britney Spears.

"Quería hacer televisión, quería hacer cine. Mi estrategia era alejarme de los videos musicales. No quería hacer más y ser conocido como un actor de videos musicales, pero un buen amigo mío estaba trabajando en un proyecto y me refirieron al equipo que estaba eligiendo el papel principal de Slumber Party”, explicó.

Fue la cantante quien eligió su foto y pidió su participación: "Mi amigo me llamó y me dijo: ‘Necesito que estés allí. Créeme, quieres aparecer’ [...] No sabía quién estaba grabando. Era un proyecto secreto. Así que me presenté por mi amigo. Me presenté y todo comenzó ahí".