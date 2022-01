El bonito mensaje de Ramón García a su ex, Patricia Cerezo, durante las Campanadas // Twitch

Ramón García despidió 2021 junto a Ibai Llanos con un mensaje muy especial. El mítico presentador de las Campanadas, que este 2021 se enfrentaba a su 18ª vez, quiso acordarse de su exmujer, Patricia Cerezo, en su último mensaje del año.

En el programa especial de Twitch, del que fue copresentador, Ibai y Ramón hicieron balance de los últimos 12 meses, y ahí fue cuando García hizo repaso de su año.

"Para mí este año ha sido muy malo a nivel personal”, confesó. "Por eso, ahora me acuerdo de mis hijas y de su madre, de la que me he divorciado este año, pero a la que quiero mucho".

La separación de Patricia Cerezo y Ramón García

La separación de Patricia Cerezo y Ramón García se hizo pública el 14 de julio de 2021 después de más de 25 años juntos.

La revista Semana hizo pública la noticia en una exclusiva en la que aseguraron que la pareja había tomado esta decisión en buenos términos. La separación llevó a la expareja a poner ala venta el domicilio familiar que compartían con sus hijas, Natalia, de 17 años, y Verónica, de 14. Ahora viven cada uno en un piso cerca de la casa que compartían.