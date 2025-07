Bono confiesa uno de sus mayores errores hace 40 años

La banda irlandesa U2 es todo un icono del rock alternativo de las últimas décadas y su música sigue tan vigente como durante los primeros éxitos de Bono y sus compañeros.

Desde que lanzasen su álbum debut, Boy, en 1980, los amantes de la música pusieron su atención en un grupo de jóvenes que estaba revolucionando la escena y los éxitos no tardaron en llegar, conquistando también el respeto de sus compañeros de profesión.

Con su ascenso fulgurante, U2 se colocó en entre las bandas favoritas del gran público y formaron parte de uno de los eventos benéficos musicales más destacados de los años 80, el concierto Live Aid que reunió a las mayores estrellas del rock en un megaconcierto simultáneo en dos continentes para recaudar dinero y frenar la hambruna en Etiopía el 13 de julio de 1985.

Sin embargo, Bono en el nuevo documental sobre la cita Live Aid: When Rock 'n' Roll Took on the World que mantiene un recuerdo agridulce del show. "No puedo recordar este momento con dos ojos porque fue un día de pelo terrible… honestamente, uno de los momentos más famosos de tu vida y de tu activismo, tienes un mullet", ha explicado ante las cámaras.

Un momento que se vio magnificado debido a la exigencia de que tuviera lugar simultáneamente en el estadio Wembley de Londres y el estadio John F. Kennedy de Filadelfia y fuese retransmitido en 150 países simultáneamente, con unos 1.900 millones de personas (casi el 40% de la población mundial en ese momento) viendo el concierto.

Bono llevó a cabo una actuación de una versión grupal de Do They Know It's Christmas? junto a George Michael de Wham, Paul McCartney de The Beatles, Freddie Mercury de Queen y otras tantas estrellas del momento, dejando uno de los shows más importantes de la historia de la música.