Bono de U2 desvela que tiene un hermano secreto del que nunca ha hablado antes

Bono, líder de U2, se ha abierto para hablar de algunos aspectos de su vida personal durante una entrevista para el programa Desert Island Discs de BBC Radio 4 con motivo de sus memorias, Surrender.

Bono ha confesado que tiene un medio hermano del que nunca ha hablado que nació fruto de una relación extramatrimonial de su padre cuando vivía en su casa en Dublín con él, su madre, y su hermano Norman.

"Tengo otro hermano a quien quiero y adoro", le explica a su entrevistadora, la DJ y presentadora Lauren Laverne. El hecho de enterarse de que su padre tenía un romance clandestino y un hijo secreto, hizo que Bono pudiese comprender la actitud de su progenitor cuando falleció su madre, Iris.

"Mi padre estaba pasando por mucho. Su cabeza estaba en otra parte porque su corazón estaba en otra parte. Me di cuenta de que mi padre tenía una profunda amistad con esta hermosa mujer que era parte de la familia y luego tuvieron un hijo que se mantuvo en secreto. Nadie lo sabía". ha confesado el músico.

Cuando descubrió esta historia, Bono le preguntó a su padre si había querido a su madre, a lo que éste respondió que sí. "Entonces le pregunté '¿cómo pudo pasar esto?' y él dijo 'puede', y que estaba tratando de arreglarlo, tratando de hacer lo correcto. No se estaba disculpando, solo decía que estos son los hechos. Estoy en paz con eso”, ha añadido.

Conocer la situación por la que estaba pasando su padre le ha hecho reflexionar sobre lo difícil que tuvo que ser lidiar con él de adolescente: "Estoy seguro de que fue difícil tratar conmigo. Estaba lidiando con otras cosas en su vida", ha asegurado, admitiendo que no estuvo ahí para él.

Por último, el cantante ha confesado que después de la muerte de su padre, en 2001, se disculpó con él formalmente en una capilla en Francia: "No había nadie allí, encendí una vela y me puse de rodillas y solo dije, 'mira, lo siento, no estuve ahí para ti, pasaste por mucho y por favor perdóname' y me sentí libre".