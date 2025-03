Bono y The Edge, de U2, aparecen y actúan por sorpresa en el metro de Madrid | Metro de Madrid

Un potente revuelo ha inundado la estación de Plaza España esta lluviosa mañana de lunes 10 de marzo.

No, no eran Bono y The Edge en vivo y en directo, eran unos imitadores contratados por la Comunidad de Madrid para celebrar la festividad de San Patricio en el Metro de Madrid, que se llenará de actividades y festejos especiales hasta el próximo 17 de marzo.

Los artistas Pavel Sfera y Steve Richards, quienes rinden homenaje a U2, ofrecieron una actuación especial que dejó a los viajeros con una mezcla de asombro y buen rollo. Su gran parecido físico hacía pensar que realmente eran ellos, pero una vez descubierto el homenaje, ya solo quedaba disfrutar de la música y dejarse llevar.

El homenaje a U2 en el Metro de Madrid por la III Semana de Irlanda | Metro de Madrid

Turismo de Irlanda, la Embajada de Irlanda y Metro de Madrid han presentado este mismo lunes en la estación de Plaza de España un programa de eventos dedicados a la cultura irlandesa, profundamente conectada con las raíces celtas, que comparten tanto Irlanda como España.

Además, durante toda la semana, los usuarios del metro podrán disfrutar de música y danzas tradicionales irlandesas a cargo de la UCD Dance Society en la estación de Gran Vía. Este espacio se vestirá de verde, y sus pórticos de acceso estarán adornados con tréboles, símbolo tanto de San Patricio como de Irlanda.

Lo mismo ocurrirá en la estación de Callao, donde también se instalarán tréboles. Estas actividades son parte de la III Semana de Irlanda, una iniciativa promovida por Turismo de Irlanda y respaldada por la Embajada de Irlanda.

El año pasado, el Metro de Madrid también participó en la celebración, con la actuación del gaitero gallego Carlos Núñez en Plaza de España. En 2023, Sharon Corr, miembro de The Corrs, se presentó en la estación de San Bernardo, que se iluminó en verde esmeralda y cambió su nombre por el de San Patricio.