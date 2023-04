Brad Pitt vende su casa encantada por 39 millones de dólares: un suicidio, fantasmas y hasta un exorcismo

Brad Pitt ha vendido la mansión en la que ha vivido los últimos 30 años. Es el lugar donde instaló su residencia familiar junto a Angelina Jolie y sus hijos hasta que el matrimonio se rompió en el año 2016. También residió en ella Jennifer Aniston, que mantuvo una relación con el intérprete de The Mexican entre 200 y 2005.

El intérprete adquirió el inmueble en el año 1994, cuando la que por aquel entonces era su propietaria, la actriz Cassandra Peterson, hablaba de las extrañas apariciones que había visto en el lugar.

Pitt quedó fascinado por sus historias y compró la casa por 1,7 millones de dólares. Ahora la ha vendido por 39, un precio 24 veces superior. No son pocas las reformas que ha llevado a cabo en estos años, pero las cantidades no dejan de ser chocantes.

La vivienda está ubicada en el barrio de Los Feliz, en los alrededores de Hollywood (Los Ángeles, California). Allí vivió durante años la protagonista de la popular película de terror Elvira, la reina de las tinieblas. Fue ella la encargada de difundir los relatos sobre las "cosas raras" que sentía en la casa.

Fantasmas, "cosas raras" y un exorcismo

La que fue propietaria de la vivienda se afanó en explicarle al actor que sucedían cosas extrañas en toda la propiedad. Peterson asegura que vio fantasmas en todas las estancias, incluso flotando en la piscina.

"Le avisamos de que habían pasado muchas cosas raras desde que entramos allí", cuenta en una reciente entrevista a People, donde además ha matizado que entiende que a la gente le puedan parecer fantasías o cosas irreales, más aún cuando ella ha sido protagonista de una afamada película de terror. "Sé que suena a una locura. Soy Elvira. Sé que es lo que se espera de mí, ¿verdad?", dice.

Cassandra Peterson // Getty

Sin embargo, mantiene la veracidad de su relato hasta rasgarse las vestiduras. "No tengo alucinaciones, no estaba colocada y no puedo explicar esas cosas", mantiene sobre unas escenas que parecían "sacadas de una pesadilla, de películas de terror”.

"A Brad Pitt le conté incluso que habíamos hecho venir a un sacerdote para que exorcizara la casa", asegura la intérprete, que explica que él "estaba encantado". "Me dijo que todo lo que le estaba contando le parecía genial", dice al citado medio.

El suicidio de un amigo de Mark Hamill

La finca cuenta actualmente con más de 8.000 metros cuadrados, de los cuales 2.000 están reservados a la vivienda, que tiene piscina, pista de tenis y pista de hielo, entre otras lujosas instalaciones que el actor ha ido construyendo a su gusto.

La casa la construyó un magnate del petróleo en 1910. Allí se dedicó a hacer fiestas e invitar a la crème de la crème de la alta sociedad hollywoodiense hasta que en la década de los 60 la adquirió el actor Mark Hamill -Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias-, que se mudó a la mansión junto a un amigo.

Fue este compañero del intérprete en el que se quitó la vida una noche en la casa. Mark Hamill se lo encontró dentro de un armario a la mañana siguiente y desde entonces las leyendas acerca de los misterios de la mansión no han dejado de crecer.