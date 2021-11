Brandon Thomas y Dylan Jagger, los hijos de Pamela Anderson y Tommy Lee que siguen sus pasos

Pamela Anderson y Tommy Lee vivieron una de esas relaciones tormentosas que dejan huella a los espectadores que la vivieron en su apogeo. Un comienzo y un final difícil para un amor inolvidable, que dejó grandes momentos y que está a punto de convertirse en una serie de Disney +, Pam y Tommy.

"Estaba Tommy y luego no había nadie más. Él era el amor de mi vida. Tuvimos un comienzo salvaje y loco que fue demasiado para los dos. Realmente fue amor a primera vista. Solo lo conocí cuatro días antes de casarme con él", recordó la actriz en una entrevista con la revista People en 2015.

Tras conocerse en un club nocturno y protagonizar un breve romance de cuatro días, la pareja se daba el 'sí quiero' en 1995 y así daba comienzo a una auténtica relación marcada por el sexo, drogas y rock and roll.

Qué pasó entre Pamela Anderson y Tommy Lee en 1995. // Gtres.

Sus hijos, el fin de la relación de Pamela Anderson y Tommy Lee

Antes de divorciarse en 1998, tuvieron tiempo de tener dos hijos, Brandon Thomas (1996), y Dylan Jagger (1997), además de un comentado vídeo porno que acabó convirtiéndose en la primera grabación viral de la historia.

Sin embargo, la llegada de los pequeños a su vida también supuso el inicio del fin de su relación. En aquel momento, el músico se quejaba de que las atenciones de Pamela eran para los niños y que él había sido relegado al tercer lugar, algo con lo que le costó lidiar a diario. "Tuve hermosos hijos con él. Mis hijos están agradecidos de haber nacido del amor verdadero. Todo lo demás lo estaba tratando de reconstruir", aseguraba la intérprete de Los vigilantes de la playa.

De hecho, fueron los celos del cantante hacia sus hijos los que enfriaron la relación con Pamela, terminando incluso en peleas con su pareja y llegando a golpear a la actriz. De esta situación, el músico salió esposado y acusado de abuso físico y verbal a la actriz, además de las declaraciones de la actriz, que aseguró que los niños no estaban seguros en su presencia.

"Estaba sosteniendo a Dylan en mis brazos mientras lo amamantaba, cuando Tommy me atacó físicamente con total desprecio por mi seguridad y, lo que es más importante, por la seguridad de nuestros hijos. Tommy me pateó violentamente en la espalda varias veces y en las nalgas. Estaba completamente fuera de control", explicó Anderson.

Poco después, Pamela Anderson pidió el divorcio y se separaron legalmente en 1998, aunque volvieron a darse una nueva oportunidad en 2008. En esta ocasión, el músico llegó borracho a casa y su hijo Brandon tuvo que noquearlo para evitar que su padre acabara golpeando a su madre durante una discusión.

Tommy Lee y Pamela Anderson // Getty

Brandon, tras los pasos de su madre

El destino, sin embargo, ha vuelto a unirles gracias a sus dos hijos. Y es que ambos han vuelto a reunirse recientemente para apoyar a su hijo mayor, Brandon Thomas, que acaba de lanzar Swingers Club, una colaboración de moda debut con la marca Local Authority.

El mayor de los hermanos Lee no es solo un aspirante a modelo, sino que también ha comenzado a seguir los pasos de su madre. Tras su aparición en programas de telerrealidad como The Hills: New Beginnings, también ha tenido papeles relevantes en películas como Sierra Burgess Is a Loser, Cosmic Sin y el próximo largometraje Zero Road. ¿Estaremos ante el nuevo actor de moda?

Dylan, modelo y músico

Por su parte, el menor parece que ha decidido optar por imitar a la rama musical de la familia. Aunque también ha trabajado como modelo para prestigiosas marcas como Acne Studios, Armani Exchange o Dolce & Gabbana, lo cierto es que, al igual que su padre, Dylan también es músico y ha estado lanzando música con Anton Khabbaz bajo el nombre de Motel 7. El videoclip de su último single, Are We There Yet, ha sido dirigido por el hijo del famoso Pierce Brosnan, Paris.

Sin embargo, el cantante ha querido dejar a sus padres al margen de su carrera musical, hasta ahora. "Mi padre ni siquiera sabía que estaba en una banda hasta hace cuatro días. No le dije a mis padres ni nada... Estaba bastante enojado cuando se dio cuenta. Él estaba como, 'Amigo, ¿Qué diablos? No me dijiste que estabas cantando y mierda, eso es tan tonto. ¿Qué carajo? Y luego dije, 'Sí, soy bastante discreto'".