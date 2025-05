Britney Spears explica su incidente por encender un cigarrillo en un avión: "Era mi primera vez tomando vodka"

Britney Spears vuelve a ser noticia por motivos extramusicales. La estadounidense de 43 años protagonizó una nueva polémica por encender un cigarrillo durante un vuelo del pasado 22 de mayo. Los auxiliares advirtieron a la artista y las autoridades emitieron un mensaje sobre su conducta en el aeropuerto, según People.

Ahora, la propia cantante ha decidido ofrecer su versión de los hechos con un texto publicado en su perfil de Instagram, donde suma más de 41,8 millones de seguidores. "¡En realidad fue increíblemente gracioso! He estado en aviones en los que no se puede fumar, la mayoría, pero este era diferente porque los portavasos estaban por fuera del asiento", empieza diciendo la cantante de Toxic.

"La azafata me hizo pasar vergüenza"

"¡Era mi primera vez tomando vodka! Te juro que me sentí tan inteligente. Pensaba: '¡Wow! ¿Qué demonios tiene esto?'. Me sentía tan clara y lista. Dije: '¡Quiero un cigarro con tantas ganas!' Mi amiga me lo puso en la boca y lo encendió por mí, así que pensé: '¡Ah, entonces este es un avión en el que se puede fumar!'. Pido disculpas sinceramente a quien haya ofendido, pero las azafatas siempre se aseguran de que yo esté al final del avión de todas formas", continúa.

Spears asegura que nunca había estado en un aeropuerto internacional y que se sintió especial por el trato de los oficiales, aunque critica el comportamiento de una azafata: "Llamó a los oficiales porque fumé un cigarro y me hizo pasar vergüenza, lo cual, la verdad, me pareció demasiado. Pero a ella no le caí bien desde el momento en que subí al avión".

"Durante los primeros 20 minutos no había nadie en el avión y no me dejaba levantarme del asiento", añade sobre la azafata. "¡Yo solo quería estar de pie! Actuaba raro, asegurándose de que me sentara, y fue muy extraño. No me gustó cómo me puso el cinturón de seguridad; invadió mi espacio", concluye.