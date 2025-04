Britney Spears preocupa por su estado de salud tras publicar un vídeo con voz infantil

Hace dos años que Britney Spears se liberó de su padre, cuando la jueza disolvió la tutela. La cantante de Toxic recuperó el control sobre sus movimientos, su patrimonio y tanto su vida personal como su vida laboral. Fueron 13 largos años los que Jamie Spears era el encargado de llevar los asuntos de la eterna pop star, que hace casi dos décadas que sufre graves problemas de salud mental.

Recientemente, Spears ha compartido varias publicaciones en su Instagram que han alertado a sus seguidores sobre posibles problemas de salud por los que podría estar pasando la artista. En un vídeo, dice con voz infantil que quiere recuperar sus uñas y expresa su deseo de hacérselas, pero añade: "No quiero. Tarda muchísimo en hacerse las uñas".

"Britney Spears genera nuevas preocupaciones por su bienestar al publicar otro video extraño, hablando con una voz infantil y mostrando un comportamiento errático", señala el periodista Oli London al compartir dicho vídeo. Al parecer, este vídeo llega poco después de su segunda ruptura con Paul Soliz. Según recoge The Mirror, la cantante habría roto con su novio tras reconciliarse en julio de 2024, aunque se desconoce el motivo detrás.

Esta no es la primera vez que Spears hace saltar las alertas sobre su salud. En diciembre de 2024, la artista sopló las velas de los 43 años, pero dijo: "No cumplo 42 este año, cumplo cinco. Tengo que ir al jardín de infancia". Además, criticó el acoso de los paparazzi que la persiguen: "Siempre han sido increíblemente crueles conmigo. Sé que no soy perfecta de ninguna manera, pero parte de su comportamiento es extremadamente cruel y por eso me he mudado a México".

Ahora, en sintonía con el vídeo sobre sus uñas, Britney Spears también ha compartido varias fotografías suyas donde aparece con un vestido brillante de color negro.

Su biopic, en desarrollo

Spears está activamente inmersa en la preparación de su biopic, en el que están trabajando el productor Marc Platt y el director Jon M. Chu a partir de las memorias que la artista publicó en 2023: The Woman in Me. "Soy un gran fan de Britney. He sido fan desde que era joven y ella era joven y fue una de las doce actuaciones en el Shrine Auditorium. Así que quiero hacerle justicia y contar su historia como es debido. Pero ya veremos. La estamos desarrollando ahora y queda largo camino por delante", dijo el cineasta en enero.

Y añadió: "Todavía no he comenzado nada completamente, pero ella estará muy involucrada en esto. Tengo ideas y cosas, un enfoque, pero es muy pronto".