Britney Spears explica por qué publica tantas fotos desnuda en Instagram

Britney Spears es dueña de su propia narrativa.

Desde que se liberó de la tutela legal que obligaba a su padre a controlar sus finanzas, contratos y movimientos, la cantante ha recuperado el poder de sus decisiones. Se casó -y luego se divorció del bailarín Sam Asghari- y este 26 de octubre publica su primer libro de memorias, The Woman in Me.

Aunque quedan unos días para que las páginas estén disponibles al completo, medios como New York Times ya ha podido acceder al testimonio de Britney. Entre los episodios que narra, confiesa Justin Timberlake la obligó a abortar durante su relación, que la engañó con otra celebrity y que rompió con ella por teléfono.

No ha sido la única impactante revelación que Spears que escribe de su puño y letra. La cantante de Ops I Did It Again ha explicado cuál es el impulso la lleva a publicar tantas imágenes con poca ropa en su perfil de Instagram. Consciente de que es un tema que crea controversia entre el público, Britney reflexiona acerca del consentimiento de las propias fotos.

Es decir, Spears alude a que estas imágenes se las está tomando bajo su responsabilidad sin depender de la mirada de un fotógrafo o un editor que coloque su pose, modifique su sonrisa o elija su look.

"Sé que mucha gente no entiende por qué me encanta hacerme fotos desnuda o con vestidos nuevos", dice, para luego añadir "creo que si hubieran sido fotografiados por otras personas miles de veces para la aprobación de otras personas, entenderían que disfruto mucho posando cuando me siento sexy y haciéndome yo misma mi propia foto".

Otro de los episodios que recuerda en su autobiografía forma parte de uno de sus momentos más delicados de su salud mental. En 2007, Britney se rapó la cabeza en una peluquería, a la vista de todos los fotógrafos, que la asediaban constantemente. Su exmarido, Kevin Federline, pidió la custodia de sus hijos y la prensa y la opinión pública la repudió durante años.

"Con la cabeza rapada todo el mundo tenía miedo de mí, hasta mi madre. En esas semanas sin mis hijos, perdí el juicio, una y otra vez. Ni siquiera sé cómo pude cuidar de mí misma", reconoce.