Las primeras palabras de Britney Spears tras su divorcio: "Ya no podía soportar el dolor"

Britney Spears ha tardado poco menos de 48 horas para romper su silencio.

El pasado jueves 17 de agosto TMZ hacía público el divorcio entre la diva pop y el actor Sam Asghari tras 14 meses de matrimonio. Sam a su vez comunicó la ruptura de manera breve y resptuosa, pero son muchos los medios que alegan que el modelo estaría intentando renegociar su acuerdo prematrimonial.

Ahora la intérprete de Toxic ha publicado, como de costumbre, un vídeo bailando con un texto expresando sus emociones tras lo sucedido.

"Como todo el mundo sabe, Hesham [refiriéndose a Sam Asghari] y yo ya no estamos juntos. Pasar seis años con alguien es mucho tiempo, así que todavía sigo un poco impactada, pero... no estoy aquí para dar explicaciones porque, sinceramente, eso no es asunto de nadie. Pero, honestamente, ya no podía soportar más el dolor", ha comenzado la celebrity abriéndose a sus fans.

"De algún modo como telepático he estado recibiendo muchísimos mensajes que hacen que se me derrita el corazón por parte de muchos amigos, y os lo agradezco. Durante demasiado tiempo he estado haciéndome la fuerte, y mi Instagram podía parecer perfecto, pero eso está lejos de la realidad, y creo que todos lo sabemos", se ha sincerado, después de haber publicado una foto de su nuevo caballo tras las primeras noticias de su divorcio.

"Me encantaría enseñar mis emociones y mis lágrimas y cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que esconder mis debilidades. Si no fuera el soldado fuerte de mi padre, me enviarían lejos, donde los médicos me arreglen. Pero ahí es cuando más necesitaba a mi familia. Se supone que debes ser amado de forma incondicional... no bajo condiciones. Así que seré tan fuerte como pueda y lo haré lo mejor que pueda. Y la verdad es que lo estoy haciendo bastante bien", ha expresado tras hacer instrospeción, sin olvidarse tampoco del daño que le hizo su familia.

"En cualquier caso, pasad un buen día y no os olvidéis de sonreír", terminaba diciendo Britney.

Se trata del tercer matrimonio fallido de la artista, que ha recibido el apoyo de otras celebrities como Pink, Drew Barrimore y Paris Hilton.