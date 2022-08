Britney Spears estalla hablando de su tutela: "Me decían que estaba gorda todos los días"

A pesar de que Britney Spears ha recibido numerosas ofertas para hablar sobre su tutela a cambio de una gran cantidad de dinero, la cantante siempre las ha rechazado y ha decidido explicar la historia por su cuenta.

Lo ha hecho a través de redes sociales en varias ocasiones, y ahora publicó un audio de 22 minutos en el que reflexionaba sobre todo lo ocurrido durante estos años.

"¿Cómo han podido salirse con la suya?", se preguntaba Britney en este audio refiriéndose a su familia publicado en Youtube y compartido a través de su Twitter. Un audio que ahora aparece en privado y cuyo tuit ha sido eliminado.

Recordemos que Britney Spears entró en una tutela de su padre, Jamie Spears, en febrero de 2008. Desde entonces, su progenitor ha controlado tanto su vida personal como profesional durante 13 años, hasta que la artista logró la victoria ante los tribunales —y su libertad— en noviembre de 2021.

Britney Spears junto a su madre Lynne y su padre Jamie en 2006. // Gtresonline

Antes de entrar en materia, Britney ha reconocido que nunca ha querido vender esta historia a los medios porque no encuentra relevante contar este asunto, y por otro lado le aterrorizaba el juicio mediático que podría generarse a partir de sus declaraciones: "Siempre he tenido miedo del juicio y me ha dado vergüenza todo el asunto, punto. Y también el escepticismo y las opiniones de la gente cínica".

Afortunadamente, ha confesado ahora se encuentra "un poco más segura" para poder compartir sus pensamientos.

Britney Spears: "Mi madre ayudó a mi padre para que todo esto sucediera"

Britney ha recordado el día en que empezó todo. La noche anterior, había estado en casa con su madre y unas amigas haciendo una fiesta de pijamas. "Había un equipo SWAT en mi casa, tres helicópteros", ha empezado recordando el acoso mediático.

"Recuerdo que mi madre estaba sentada en el sofá y dijo: 'Hemos escuchado que vendrá alguien aquí hoy para hablar contigo'. Probablemente deberíamos ir a un hotel o algo así. Nunca entendí realmente lo que quería decir. No le creí. Como, ¿viene un abogado aquí? ¿Quién viene aquí? Cuatro horas más tarde, había más de 200 paparazzi afuera de mi casa grabándome en video a través de la ventana de una ambulancia, sujetándome en una camilla", ha continuado.

Una de las últimas fotografías publicadas por Britney Spears en Instagram // Instagram Britney Spears

Con el tiempo, Britney se ha dado cuenta de que todo lo que ocurrió con su tutela fue premeditado: "Una mujer le presentó la idea de la tutela a mi padre, y mi madre realmente lo ayudó a seguir adelante e hizo que todo sucediera".

Además, ha añadido que no habían restos de alcohol ni drogas en su organismo: "Fue puro abuso. Y ni siquiera he explicado la mitad de eso".

Britney Spears: "Me decían que estaba gorda todos los días"

La cantante ha continuado explicando que inmediatamente después de salir del hospital, donde estuvo ingresada dos semanas, su padre le obligó a trabajar estando "completamente traumatizada".

Fue cuando grabó su cameo en Como conocí a vuestra madre, y empezó a preparar su álbum Circus. "Todo lo que recuerdo es que tenía que hacer lo que me decían. Me decían que estaba gorda todos los días. Tenía que ir al gimnasio, simplemente tenía que hacerlo... No recuerdo haberme sentido nunca tan desmoralizada. Lo hice todo por miedo".

Britney Spears en los MTV Music Awards en 2007 // Getty

Britney Spears: "Mis actuaciones en Las Vegas fueron horribles. Incluso llevaba pelucas"

Durante cuatro años y medio y bajo tutela, Britney ha recordado que hizo "cuatro giras y media", grabó los álbumes Circus, Femme Fatale, Britney Jean y Glory, y además asumió su residencia Piece of Me en Las Vegas.

Sobre su residencia en Las Vegas, Spears ha reconocido que sus actuaciones "fueron horribles" y que se sentía como un robot. "Incluso usé pelucas [...] Ya no me importaba una mierda porque no podía ir a donde quería ir, no podía tener las niñeras que quería tener, no podía tener dinero en efectivo. Era simplemente desmoralizador".

Britney Spears en su espectáculo Piece Of Me en Las Vegas // Agencias

Además, ha revelado que cuando en uno de los ensayos le dijo "no" a un movimiento de baile de un bailarín, "todo se volvió raro" y la obligaron a internar en un centro. Su padre la obligó a publicar en redes sociales que suspendía sus próximos conciertos en Las Vegas porque su padre se había puesto enfermo.

En el centro, la pesadilla se agravó para Britney: "Supervisaban lo que comía. De ocho a seis trabajaba. A veces a las nueve en punto podía ver una película".

El movimiento #FreeBritney le abrió los ojos frente a su familia

En este extenso audio, la cantante también ha reflexionado sobre cómo le afectó el movimiento #FreeBritney. No podía entender como miles de personas salían a la calle para pedir su libertad, y su madre y su hermana no hacían nada.

Britney Spears y su hermana Jamie Lynn en 2012 // Getty

"Para mí, era como si en secreto les gustara que yo fuera la mala, como si estuviera en mal estado. De lo contrario, ¿por qué no estaban afuera de mi puerta diciendo: 'Niña, súbete al coche, vámonos'. Creo que eso es lo que más que me dolió", ha confesado.

En este sentido, la artista ha añadido que su familia nunca valoró todo el esfuerzo que hizo durante toda su carrera: "Me tiraron. Sentí que mi familia me tiró a la basura".

Britney: "Estoy más enfadada con mi madre porque no hizo nada"

Con el tiempo, Britney ha reconocido que está más enfadada con su madre que con su padre por no haberla ayudado nunca "Cuando los reporteros le llamaban para preguntarle cómo estaba, ella se escondía inocentemente en casa y no hablaba. [...] Podía haberme conseguido un abogado literalmente en dos segundos".

Su madre responde ante estas declaraciones

Ante estas declaraciones, la madre de Britney Spears ha publicado una foto de ellas juntas años atrás, dirigiéndose directamente a su hija: ¡Britney, toda tu vida he hecho todo lo posible para apoyar tus sueños y deseos! ¡Y también, he hecho todo lo posible para ayudarte a salir de las dificultades! ¡Nunca te he dado ni te daré la espalda!"

"Tus rechazos a las innumerables llamadas perdidas me me han desesperado. He intentado todo. Te quiero mucho, pero esta charla es solo para ti y para mí, cara a cara, en privado", ha continuado invitándola a hablar en fuera de las redes sociales.