Britney Spears manda un mensaje de agradecimiento a sus fans tras su éxito en el juzgado

Britney Spears volvió a comparecer ante la corte de Los Ángeles tres semanas después de su primer y desgarrador testimonio, con el que suplicó a la jueza Brenda Penny que la liberara de la tutela de su padre.

Por primera vez en 13 años, la cantante ha conseguido un logro respecto a la gestión de su custodia: podrá elegir el abogado que le represente en su enfrentamiento legal contra su padre. La jueza, Brenda Penny, aceptó la renuncia del anterior abogado y confirma en su lugar a Mathew Rosengart, que ha representado en otras ocasiones a Steven Spielberg o Sean Penn y ya ha explicado que va a presentar una petición para deshacerse cuanto antes de Jamie Spears, el padre de la artista. "Presentaremos una petición tan pronto como sea posible para apartar al señor Spears".

El agradecimiento de Britney a sus fans

La cantante cuenta con mucho apoyo público. Las calles y la puerta de la sala del tribunal de Los Ángeles estuvieron repletas de manifestantes que piden que Britney Spears recupere su vida bajo el grito #FreeBritney. Además, artistas como Christina Aguilera o Madonna han mandado todo su apoyo a Britney y la han defendido por redes sociales: "Devolvedle a esta mujer su vida. La esclavitud fue abolida hace mucho tiempo. Muerte al patriarcado codicioso que le ha estado haciendo esto a las mujeres durante siglos. ¡Esto es una violación de los derechos humanos! ¡Britney, estamos llegando para sacarte de la cárcel!

Además, Patrick Thomas, creador del movimiento Free Britney, argumentó: "No se trata solo de Britney. Se trata de todas las demás personas que están atrapadas en una situación así, lo que yo llamaría una prisión. Y lo que ella misma describió como una situación de abuso y tráfico".

Tras su logro, Britney ha mandado a todos sus fans un mensaje de agradecimiento por el apoyo que ha recibido durante todo este tiempo. Lo ha hecho a través de su Instagram. "Viniendo amigos... viniendo!!! Nueva representación hoy... Me siento tan agradecida y bendecida!!! Gracias a mis fans que me apoyan... No tenéis ni idea de lo que significa para mí el ser apoyada por unos fans tan increíbles!!! Que Dios os bendiga a todos!!! Esta soy yo hoy celebrando montando a caballo y haciendo volteretas". Además, ella también utilizó el hashtag #FreeBritney.