Britney Spears responde a las críticas y le dedica unas palabras a Christina Aguilera

Britney Spears ha mostrado su aprecio por Christina Aguilera después de haber hecho unos comentarios desafortunados en Instagram horas antes por los que se ha llevado un buen número de críticas.

En un par de publicaciones en las que volvía a lamentar cómo le había tratado su familia durante los 13 años que estuvo bajo la tutela de su padre, Britney aseguraba que nunca pudo escoger a las bailarinas que la acompañaron en sus giras.

En este sentido, la cantante aseguraba que su padre escogía a las bailarinas más delgadas y más menudas para alimentar su inseguridad. "Soy una mujer delgada, pero mi equipo siempre elegía a las chicas más menudas para estar conmigo en el escenario, como ocho chicas… imaginaos la humillación, Dios mío", aseguraba.

En otro mensaje, Britney se quejaba de no poder haber escogido nunca a su equipo, y aquí fue donde hizo el comentario que molestó a muchos de su seguidores y a la propia Christina Aguilera, que la dejó de seguir en Instagram: "Ojalá hubiera podido elegir a las niñeras para mis hijos… mis bailarinas… o sea si hubiera tenido las bailarinas de Christina Aguilera me habría visto extremadamente pequeña".

Britney Spears defiende que no se metió con Christina Aguilera

Tras el revuelo que generó este comentario sobre su compañera, Britney ha eliminado las publicaciones en las que hablaba de esto y ha publicado un nuevo post en el que asegura que no estaba criticando a la intérprete de Dirrty.

"De ninguna manera estaba criticando el hermoso cuerpo de Christina, ¡es lo que es! Una vez volé para ver su show y lo principal que noté fue la diferencia de nuestra gente en el escenario. ¡De ninguna manera mencioné a Christina, mirad mi publicación! Me inspiré en su show y ella es una hermosa mujer de poder… Gracias, Christina por inspirarme", ha aclarado Spears

A continuación, Britney ha querido justificar este tipo de comentarios con la inseguridad que su familia le ha generado durante todos estos años: "Para ser honesta, no estoy tratando de criticar a nadie. Lo que publiqué es una proyección de las inseguridades con las que trato todo el tiempo como resultado de cómo me han tratado mis padres y los medios... Nunca avergonzaría intencionalmente a nadie porque sé lo que se siente..."

"Lucho con esto debido a cómo me siento conmigo mismo, no porque odie cómo se ve alguien... Siento que mi familia sabía que era insegura y que la gente intentaba alimentar esta inseguridad a propósito al no dejarme elegir a las personas que estaban en el escenario conmigo. ¡Aprecio que todos sean comprensivos conmigo mientras descubro esta nueva vida que estoy viviendo!", ha concluido, pidiendo comprensión.