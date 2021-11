Britney Spears estalla contra Christina Aguilera por evadir preguntas sobre el caso de su tutela

El caso de la tutela de Britney Spears genera polémicas allá donde va. Y es que, aunque la cantante ya ha conseguido su ansiada libertad, ahora acaba de protagonizar un duro enfrentamiento contra Christina Aguilera después de que esta decidiera no hablar sobre el juicio al ser preguntada en los Latin Grammy .

Bien es sabido que Britney Spears y Christina Aguilera han compartido una gran amistad a lo largo de los últimos 25 años, además de una gran rivalidad sobre los escenarios. Sin embargo, parece que esa afectuosa relación parece haber llegado a su fin apenas unos días después de que se anunciara la resolución del caso de la tutela de la intérprete de Toxic.

Britney consiguió la pasada semana su tan ansiada libertad, después de 13 años bajo la estricta y abusiva tutela de su padre, Jamie Spears, contra la que ha estado luchando en los tribunales los últimos meses. Un tema de total actualidad en el que muchos famosos y cantantes de Hollywood han querido posicionarse, especialmente para mandar todo su apoyo a la artista estadounidense.

Christina Aguilera, apoyando a Britney desde el inicio

La cantante Christina Aguilera ya lo hizo en su momento, siendo una de las primeras en hablar públicamente del caso de Britney el pasado mes de junio. Lo hizo a través de su cuenta de Twitter, donde quiso dejar claro que mandaba todo su apoyo a su amiga.

"En estos días he estado pensando mucho en Britney y todo lo que ha pasado", escribió Christina el pasado 28 de junio. "Es inaceptable que cualquier mujer o ser humano, queriendo tener control de su propio destino, no tenga permitido vivir su vida como desea", aseguraba Aguilera.

"La convicción y desesperación de este grito de libertad me lleva a creer que esta persona que una vez conocí ha estado viviendo sin la compasión o la decencia de quienes tienen el control. A una mujer que ha trabajado en condiciones y presiones inimaginables para la mayoría, le prometo que se merece toda la libertad posible para vivir su vida más feliz. Mi corazón está con Britney. Ella merece todo el amor y apoyo del mundo", reiteraba la cantante ante la difícil situación que atravesaba su amiga.

El gesto que ha desatado una polémica entre Britney Spears y Christina Aguilera

Sin embargo, el paso de la cantante con raíces ecuatorianas por los Latin Grammy, además de pasiones y un espectáculo muy ardiente, también ha despertado alguna que otra polémica. Y es que, al ser preguntada por la prensa por la nueva libertad de Britney tras concluir su tutela, Aguilera prefirió mantenerse callada.

"¿Has tenido algún contacto con Britney Spears recientemente o vais a celebrar su libertad de alguna manera?", le preguntó uno de los periodistas presentes. Por su parte, la cantante se limitaba a quedarse callada y dejar que su publicista contestara: "Lo siento, esta noche no, no estamos aquí para hablar de esto", aseguraba, ante lo que Aguilera explicaba que no podía hablar, pero que estaba "muy feliz por ella".

Este gesto, sin embargo, no ha gustado nada de nada a Britney Spears, que no ha dudado en ser muy tajante con su compañera de profesión después de que esta no quisiera hablar de lo ocurrido.

"Quiero y adoro a todo el mundo que me ha apoyado.... pero rechazar hablar cuando sabes la verdad, eso equivale a mentir. ¿Por qué haber estado 13 años en un sistema corrupto de abusos es una tema difícil de hablar para la gente? ¡Soy yo la que pasé por ello! Todas las personas que alzaron su voz por mí y me apoyaron... Gracias. ¡Yo sí importo!", explicaba Spears a través de su cuenta de Instagram, adjuntando en la publicación un extracto del vídeo.

La amistad de Christina Aguilera y Britney Spears

La amistad entre Britney y Christina se remonta a muchos años antes de que ambas lo petaran sobre los escenarios como estrellas del pop. De hecho, ambas se conocieron durante la grabación del programa The All-New Mickey Mouse Club en 1993 y 1994 y, poco a poco, sus carreras fueron creciendo a la vez.

Además, también fueron las protagonistas de uno de los momentos más icónicos de la gala de los MTV Video Music Awards (VMA). Allí, ambas compartieron un espectáculo (y algo de lengua) con la conocidísima Madonna, en un clip que ha quedado en la mente de muchos de los allí presentes.